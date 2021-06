La privatisation des banques indiennes pourrait être retardée (Fitch)

Contrairement aux récents rapports des médias selon lesquels les autorités seraient enclines à privatiser une grande banque de taille moyenne et une petite banque d’État, Fitch pense que le gouvernement préfère privatiser les grandes banques pour maximiser les flux de désinvestissement.

L’agence de notation mondiale Fitch a déclaré lundi que le projet de l’Inde de privatiser deux banques du secteur public (PSB) au cours de l’exercice 22 pourrait être retardé, car cette « décision audacieuse » fait face à un risque d’opposition politique et à des défis structurels, notamment une tension accrue sur les bilans dans le sillage. de l’épidémie de Covid-19. La pandémie devrait maintenir les performances des banques modérées au cours des deux à trois prochaines années, a-t-il ajouté.

Le plan, annoncé dans le budget en février, fait partie des objectifs de désinvestissement plus larges du gouvernement pour l’exercice 22, et comprend la privatisation de plusieurs autres entités publiques non financières ainsi que l’inscription du géant de l’assurance LIC. Le gouvernement a fixé son objectif de désinvestissement global pour l’exercice 22 à Rs 1,75 crore lakh, soit environ trois fois et demie la réalisation réelle du dernier exercice.

« Fitch pense que le soutien politique en faveur des modifications législatives de la loi, qui sont nécessaires pour mener à bien la vente, pourrait être un obstacle important pour le gouvernement. Il pourrait également y avoir plus de résistance de la part des syndicats cette fois-ci, qui seront contre le retrait du filet de sécurité de la propriété de l’État », a-t-il déclaré dans un communiqué. Le succès de la privatisation nécessiterait également un intérêt suffisant de la part des investisseurs désireux d’acquérir des participations importantes dans les PSB et de les gérer, a-t-il ajouté.

Anticipant les risques de la privatisation, Fitch a cependant reconnu que le plan était une extension du programme plus large du gouvernement visant à réformer le secteur bancaire et à réduire davantage le nombre de PSB, qui est passé de 27 en 2017 à 12 en 2020 après trois rondes de consolidation.

Contrairement aux récents reportages des médias selon lesquels les autorités seraient enclines à privatiser une grande banque de taille moyenne et une petite banque d’État, Fitch pense que le gouvernement préfère privatiser les grandes banques pour maximiser les flux de désinvestissement.

“Cependant, cela sera difficile, car les banques de cette catégorie – malgré leur large portée et leurs franchises substantielles – ont généralement compromis les finances, avec des ratios de prêts douteux compris entre 9,8 % et 16,3 % et des ratios de fonds propres Tier I compris entre 8,8 % et 10,3 % en (neuf mois de FY21) », a-t-il déclaré. L’intérêt des investisseurs pourrait être particulièrement limité pour les banques qui sont actuellement soumises au cadre de correction rapide de la Reserve Bank of India et empêchées de poursuivre la croissance des prêts aux emprunteurs à haut rendement et l’expansion des succursales.

