La privatisation des PSB est la voie à suivre

Trois décennies plus tard, la plupart des PSB ont besoin de soutien. Trop d’argent des contribuables a été dépensé pour eux, il est temps de les laisser partir.

Le gouvernement de la NDA a parlé de privatiser au moins deux banques du secteur public (PSB) et, espérons-le, travaillera à cette fin, sans tenir compte des opinions quelque peu dépassées et irrationnelles de la commission parlementaire permanente des finances. Le panel estime que le stress actuel dans le secteur bancaire est transitoire. Plutôt que de permettre à cette douleur temporaire d’être un alibi pour privatiser les banques publiques, il suggère que ces prêteurs soient habilités à faire face aux défis actuels.

C’est le même panel qui a observé, dans un autre rapport, que les récupérations suite à la résolution d’actifs stressés étaient faibles et les décotes raides. Maintenant, il dit qu’à mesure que la plupart des gros prêts irrécouvrables hérités sont résolus, que ce soit par le biais d’un processus de résolution de faillite ou en dehors de celui-ci, les recouvrements aideront les banques à consolider leurs bilans.

C’est un vœu pieux. Les tests de résistance de la Reserve Bank of India indiquent que le ratio brut d’actifs non productifs (NPA) des PSB pourrait atteindre 12,52% d’ici mars 2022, contre 9,54 % en mars 2021. Cela peut sembler mieux que les scénarios précédents, mais c’est certainement le cas. il n’y a pas de quoi être complaisant. En fait, il ne s’agit que du scénario de référence.

Les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 suggèrent qu’il y a une accumulation de stress à la fois dans les secteurs des MPME et du commerce de détail. Les dérapages des titres de la Punjab National Bank (PNB), par exemple, atteignent un niveau élevé de 6 % avec un ratio NPA net élevé de 5,8 %, tandis que la croissance des prêts a été anémique de 1 % en glissement annuel (en glissement annuel) ; la qualité des actifs s’est détériorée pour les prêts aux particuliers, aux PME et à l’agriculture. Le ratio NPA brut d’Indian Bank est de 11,5%, en baisse par rapport à 14% il y a un an, mais pas bas à tous points de vue. Le ratio NPA brut de la Bank of India était plus ou moins stable à 13,51 % à fin juin, contre 13,91 % il y a un an ; encore une fois, ce ne sont pas de faibles niveaux de stress. Encore une fois, chez Canara Bank, le ratio NPA brut à la fin du mois de juin était de 8,50 %, une nuance seulement inférieur aux 8,84 % d’il y a un an.

Ne nous laissons pas emporter par le bond des profits des derniers trimestres, car une bonne partie de ceux-ci est le résultat d’une baisse des provisionnements ; le nettoyage qui a commencé avec l’examen de la qualité des actifs (AQR) au T4FY16 commence à ralentir, augmentant le résultat net. Par exemple, les provisions pour pertes sur prêts de la State Bank of India ont chuté de 26 % au cours de l’exercice 21, à un peu plus de 31 000 crores de roupies.

Au premier trimestre de l’exercice 22, la baisse était de 15 % en glissement annuel tandis que la croissance du revenu net d’intérêts n’était que de 4 % en glissement annuel. Les nouveaux dérapages au cours du trimestre étaient de 2,7% – PME et commerce de détail, principalement – ​​indiquant qu’il existe de nombreux points douloureux.

Les recouvrements ne peuvent aider les bilans des PSB que jusqu’à un certain point. En fin de compte, pour survivre et fonctionner efficacement, le plus prononcé est celui du capital de croissance, pour lequel la plupart des banques publiques dépendent du gouvernement. Ainsi, il faudra de l’argent précieux des contribuables pour les capitaliser. On estime que les PSB ont radié près de Rs 8 lakh crore de prêts au cours des sept dernières années ; c’est plus du double du capital que le gouvernement y a investi (Rs 3,37 lakh crore).

Une grande partie de cela s’est faite sous forme d’obligations de recapitalisation, ce qui est une pratique malsaine. C’est une situation difficile; tant que le gouvernement sera le principal actionnaire et qu’il aura le contrôle, les investisseurs hésiteront à miser gros sur les banques du secteur public. Cela met alors un couvercle sur leurs évaluations et le gouvernement est obligé de continuer à injecter du capital.

Le panel parlementaire estime que les gros actifs non productifs hérités doivent être séparés pour la résolution, et le bilan des banques assainie, leur permettant d’aller de l’avant. Si les recouvrements doivent aider à rétablir les bilans, où est la nécessité de séparer les actifs ? Dans tous les cas, la National Asset Reconstruction Company (NARCL) est une réalité, et environ 2 lakh crore d’actifs devraient lui être transférés, bien que l’on ne sache pas combien de centimes pour un dollar les actifs rapporteront. Encore une fois, l’argent des contribuables sera impliqué puisque le gouvernement propose de fournir une garantie souveraine d’environ Rs 31 000 crore.

Dans tous les cas, le simple fait de retirer les créances douteuses des livres des banques du secteur public ne les rendra pas plus efficaces. Faire des affaires, dans les années à venir, ne va certainement pas devenir plus facile. Aujourd’hui, les prêteurs publics peuvent avoir un net avantage sur leurs homologues du secteur privé lorsqu’il s’agit de recueillir des dépôts, mais ils perdent des parts de marché. La part des dépôts des PSU-banques est tombée à 68,5% au cours de l’EX20, contre 69,24% au cours de l’EX19, tandis que leur part des prêts et avances est tombée à 62,1% contre 63,9%. Au cours de l’EX21, la croissance des prêts aux PSB n’était que de 3,2 % alors que, pour les banques du secteur privé, elle était de 9,9 %. Il est peu probable qu’ils soient en mesure de générer les excédents nécessaires pour investir dans la technologie – et la mettre à niveau constamment – pour faciliter la banque numérique.

La technologie sera essentielle pour le secteur bancaire dans les années à venir, et les PSB ont laissé les banques du secteur privé prendre les devants en la matière. Le plus gros problème est cependant le contrôle et l’ingérence du gouvernement, qui empêchent les PSB d’embaucher suffisamment de talents nécessaires pour rester compétitifs dans l’environnement actuel. Ils continueront donc d’être entravés par des systèmes et des pratiques obsolètes.

L’Inde aurait dû revenir sur la politique malavisée de nationalisation des banques de 1969 en 1991 lorsque l’économie a été libéralisée. Trois décennies plus tard, la plupart des PSB ont besoin de soutien. Trop d’argent des contribuables a été dépensé pour eux, il est temps de les laisser partir.

