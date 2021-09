La probabilité de Bayonetta 2 et Bayonetta 3 sur Xbox et PlayStation “n’est pas nulle”, déclare Kamiya

Si tu veux Baïonnette 3 venir à PlayStation, Xbox ou ordinateur – plutôt que juste Commutateur Nintendo – Le directeur exécutif de PlatinumGames, Hideki Kamiya, souhaite que vous en informiez Nintendo.

Le premier jeu Bayonetta, lors de son lancement en 2009, était multiplateforme : arrivant sur les consoles PlayStation et Xbox (et plus tard sur PC). Depuis lors, cependant, Nintendo a publié la série et, en tant que tels, Bayonetta 2 et Bayonetta 3 sont exclusifs aux plates-formes Nintendo. Bayonetta 2 a été initialement lancé sur la malheureuse Wii U, et a ensuite été réédité sur Nintendo Switch.

Cette même exclusivité s’applique également au prochain Bayonetta 3. Cela a bouleversé certains joueurs, qui aimeraient beaucoup jouer au jeu sur leurs toutes nouvelles consoles PS5 ou Xbox Series X/S.

Par Kamiya, si vous voulez essayer le nouveau jeu loin de son domicile officiel de Nintendo, vous devrez le dire à l’éditeur lui-même.

“Nous développons Bayonetta 3, comme nous l’avons fait Bayonetta 2, avec l’argent que nous avons reçu de Nintendo”, a déclaré le directeur franc dans un tweet.

Chose intéressante, il a poursuivi en notant que le potentiel de voir le jeu – et Bayonetta 2 – sur d’autres plates-formes n’est pas réellement hors de question.

“Il semble que la probabilité que Bayonetta 2 et Bayonetta 3 soient portés sur PS4 et Xbox ne soit pas nulle”, a-t-il ajouté.

Kamiya a également déclaré que « Par le [same logic], la possibilité que Mario et Zelda [will come to other platforms] n’est pas zéro”, aussi. Il reste donc à voir à quel point tout cela est probable.

Pourtant, c’est un soupçon de promesse pour les joueurs qui souhaitent acheter le dernier titre de PlatinumGames sur du matériel autre que la Nintendo Switch, n’est-ce pas ? Il est important de noter ici que Kamiya, plus que beaucoup d’autres développeurs, a la réputation d’être acariâtre sur Twitter. Gardez cela à l’esprit.

Hier, nous avons entendu dire que Bayonetta 3 pourrait “partager une fonctionnalité” avec le titre annulé de PlatinumGames Scalebound, selon un ancien développeur du studio.

Annoncé en 2017, Bayonetta 3 arrivera enfin sur Switch l’année prochaine.