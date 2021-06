La probation d’Antonio Brown se termine un an plus tôt pour bonne conduite

23/06/2021 à 11h12 CEST

Le récepteur large pour les Buccaneers de Tampa Bay, Antonio Brown, fini sa probation un an plus tôt, et l’affaire pénale découlant de son altercation avec un chauffeur de camion de déménagement a pris fin mardia déclaré l’avocat de Brown, Sean Burstyn. Le joueur a été accusé d’avoir agressé le chauffeur Anton Tumanov le 21 janvier 2020, alors que ce dernier livrait des objets à son domicile.

Brown a plaidé non coupable et a été condamné à deux ans de probation pour une accusation de cambriolage, un an pour une accusation de batterie, un délit et six mois pour une accusation d’activité criminelle.

Au lieu de cela, la probation de Brown se termine après seulement un an, selon son avocat dans un communiqué : “Dans une autre démonstration du travail acharné d’Antonio Brown et de ses grands progrès depuis sa suspension de la NFL, nous sommes heureux d’annoncer que son prix retenu est désormais définitif et qu’il a terminé sa probation un an plus tôt que prévu.”. “En raison de l’excellent travail de Kelly et Carson Hancock, les avocats criminels de Brown à Broward, cet événement malheureux a été laissé de côté”, a-t-il déclaré.

Dans une requête déposée devant le tribunal du comté de Broward, il a été dit que Brown « s’est comporté de manière exemplaire pendant sa probation » et qu’« il n’y a eu aucune violation présumée ou audience de réprimande », selon ce que l’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, a décrit comme un « citoyen modèle », après que Brown ait signé avec l’équipe après une suspension de huit matchs en 2020.

Retour à la NFL

Brown a re-signé avec les Buccaneers cette saison avec un contrat d’un an à la baisse d’une valeur de 5,24 millions d’euros.. Dans le cadre de sa probation, Brown a été invité à effectuer 100 heures de service communautaire et à suivre un cours de gestion de la colère de 13 semaines.

Mais Brown fait toujours face à une poursuite civile intentée par Tumanov, qui réclame 25 100 euros (30 000 $) de dommages et intérêts pour blessures corporelles et angoisse mentale à la suite de l’altercation.. En avril, Brown a réglé un procès civil intenté par l’ancienne entraîneure Britney Taylor, qui l’a accusé d’inconduite sexuelle à trois reprises.