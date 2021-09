La procédure de divorce de Kelly Clarkson fait un grand pas

Kelly Clarkson est entrée dans une nouvelle phase de sa vie. À la demande de Clarkson, la chanteuse de “Since U Been Gone” a été déclarée légalement célibataire au milieu de son divorce avec son ex-mari Brandon Blackstock. US Weekly a obtenu des documents judiciaires révélant qu’un juge avait approuvé la demande de Clarkson d’être légalement célibataire et que leur “statut de partenariat conjugal ou domestique” prendrait officiellement fin le 7 janvier 2022.

Clarkson a déposé pour la première fois les documents demandant son statut de célibataire en juillet. Clarkson et Blackstock se seraient rencontrés pour la première fois en 2006, alors qu’il était marié à Melissa Ashworth. Blackstock partage deux enfants avec Ashworth : sa fille de 18 ans, Savannah, et son fils de 13 ans, Seth. Le couple a divorcé en 2012, la même année où il a commencé à sortir ensemble et s’est fiancé à Clarkson. Ils se sont mariés en 2013 et partagent deux enfants : une fille nommée River et un fils nommé Remington. Clarkson a demandé le divorce de Blackstock en juin.

Le divorce de l’ancien couple s’est déroulé publiquement, de nombreux détails étant apparus au cours des derniers mois. Une grande révélation est venue lorsqu’un juge a décidé que Clarkson se verrait attribuer la propriété du Montana qu’elle et Blackstock possédaient, qu’il voulait conserver. Selon Us Weekly, le chanteur de “Since U Been Gone” a qualifié la propriété de “fardeau financier” dans les documents juridiques déposés.

Clarkson a également récemment déchargé son manoir de LA pour plus d’un million de dollars de moins que le prix demandé. PEOPLE rapporte que la maison de 10 100 pieds carrés a été initialement mise sur le marché en mai 2020 pour 9,95 millions de dollars. En juin, la page d’inscription montrait qu’elle avait été “retirée/annulée” et en février 2021, la succession avait fait l’objet d’une résistance pour 8,995 millions de dollars. Les registres de propriété montrent maintenant que la maison s’est officiellement vendue pour 8,24 millions de dollars.

Clarkson a admis avoir lutté avec l’attention des tabloïds au milieu de son divorce. Dans une récente interview avec le New York Times, la coach de The Voice a reconnu qu’il s’agissait de “l’offre et la demande” en ce qui concerne les détails de la période difficile de sa vie. “Les gens le demandent, alors ils le fournissent, malheureusement. Je ne suis pas en colère contre ça”, a-t-elle déclaré au magasin. “Mais je n’ai pas à y souscrire.”