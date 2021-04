La procédure RFEF pour “ l’affaire Diakhaby ” se poursuit

04/09/2021

Act. À 11:12 CEST

LaLiga a communiqué aux clubs concernés et aux autorités correspondantes le résultat des enquêtes menées pour résoudre ce qui s’est passé entre les joueurs du Cádiz CF et du Valencia CF le dernier jour. Après analyse des éléments, il est conclu qu’il n’a pas été retrouvé dans aucun des supports disponibles dans LaLiga ne prouve que le joueur Juan Torres Ruiz (Juan Cala) insulte dans les termes dénoncés à Mouctar Diakhaby.

Plus précisément, les fichiers audiovisuels et numériques disponibles ont été examinés, les audios de la réunion, les images diffusées et ce qui a été diffusé sur les différents réseaux sociaux ont été analysés.

Afin de compléter le rapport, une société spécialisée a été engagée, qui a réalisé une analyse labiale des conversations et une étude du comportement des joueurs. Image de balise Juan Torres Ruiz et Mouctar Diakhaby.

LaLiga a partagé ces rapports avec les clubs impliqués et les autorités correspondantes, afin qu’ils fassent partie des dossiers actuellement en cours. LaLiga réitère sa condamnation contre le racisme sous toutes ses formes et maintient son engagement à lutter en permanence contre tout type de manifestation à cet égard, qui s’est matérialisée par la présentation de nombreuses plaintes pour crimes de haine, y compris en tant qu’accusation privée, lors de procédures antérieures.

LaLiga et tous les clubs continueront à travailler à tous les niveaux et avec toutes les instances représentatives de notre sport afin de faire tout ce qui est nécessaire pour protéger les valeurs d’égalité et de respect qui prévalent dans notre compétition de football professionnel espagnol.

La RFEF a nommé son instructeur vedette, Juan Antonio LandabereaCette décision n’affecte pas la procédure extraordinaire ouverte par la RFEF mercredi dernier au joueur de Cadix, Juan Cala, pour ce prétendu comportement raciste. Procédure pour laquelle l’avocat a été désigné comme instructeur Juan Antonio Landadaberia.

On pourrait dire que cet expert en droit du sport est actuellement l’instructeur vedette à la RFEF et celui qui assume la plupart des dossiers ou procédures extraordinaires qu’ils décident d’ouvrir depuis le comité de la concurrence de l’État fédératif.

Landaberea Il a son propre bureau depuis 1987 et a occupé des postes au Tribunal arbitral des sports du COE, membre de la Commission de contrôle économique de la Ligue, etc.

Instructeur de cas Oikos en 2019

Landaberea il jouit d’un énorme prestige au sein de la RFEF. Tant au Comité de la Compétition où il jouit de la pleine confiance de ses trois membres, notamment Pablo Mayor, désigné par LaLiga et Lucas Osorio, membre du consensus. Il entretient également une relation très étroite avec Camp Andreus, Secrétaire général, participant en tant qu’enseignant au Master en droit du sport et au Master en droit international du sport organisé par le directeur fédératif.

Il existe de nombreux et nombreux dossiers que l’avocat basque a pris en charge avant ce dernier Juan Cala et ce chapitre d’incident raciste présumé. Ainsi, par exemple, en 2019 il était l’instructeur du dossier ouvert par la RFEF pour l’affaire Oikos et où il a fini par déterminer le licenciement du joueur de Valladolid, Borja Fernandez, aussi bien que Iñigo López, Agustín Lasaosa, Borja Gómez, Carlos Caballero et Samu saiz.

Nommé instructeur de Deportivo – Fuenlabrada mais a fini par prendre sa retraite

Le dernier été Landabarea Il a été nommé par le Comité de Compétition à la suite du dossier ouvert par ce qui s’est passé au Deportivo – Fuenlabrada le dernier jour de la Deuxième Division. Cependant, l’avocat s’est retiré de l’affaire pour des raisons personnelles. Une procédure qui a finalement été attribuée à Ricardo Esteban Diaz.

Le plus récent est celui connu mardi dernier où il a déterminé le rejet de la procédure au président de Cadix, Manuel Vizcaino, après la lettre ouverte adressée au président de la RFEF, Luis Rubiales. Curieusement, c’est le même qui a déterminé la sanction initiale de quatre matchs à l’entraîneur de Cadix, Image de balise Alvaro Cervera, après la procédure ouverte par les manifestations du technicien Cadix contre l’établissement d’arbitrage. Résolution qui a confirmé l’appel mais a fini par annuler le TAS.

Maintenant Landaberea Il a une procédure très importante entre ses mains car il n’y a pas non plus de précédent dans notre football pour le racisme dans notre pays.