La processionnaire accélère son expansion en raison du changement climatique

La processionnaire du pin, l’un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les massifs forestiers de la Péninsule, a trouvé un allié inattendu dans le changement climatique. Les températures élevées favorisent son expansion, ce qui pourrait étendre les populations de ce lépidoptère à des habitats jusqu’ici restés à l’abri de son action dévastatrice.

C’est ainsi que l’envisage Mireia Banqué, technicienne au Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF) de Catalogne, qui souligne qu’« avant, la processionnaire avait une limite d’altitude, au-dessus de laquelle il fait trop froid pour que cette espèce soit confortable & rdquor;. Cette limite coïncide plus ou moins avec les zones où pousse le pin de Salgareño (Pinus nigra), qui est la victime « préférée » de la processionnaire et où il cause le plus de dégâts en Catalogne.

Si la tendance au réchauffement et la hausse progressive de la température moyenne se poursuivent, la processionnaire grimperait au-dessus du niveau où le pin noir commence à apparaître (Pinus uncinata), qui jusqu’à présent est resté inoffensif en poussant dans un environnement trop froid pour cet insecte.

« Le changement climatique rend peut-être service à la processionnaire, car les températures élevées favorisent son expansion & rdquor ;, souligne Banqué, qui rappelle que, justement, en 2016, année où il y a eu une sécheresse exceptionnelle, la processionnaire a connu une très notable boum. Cela montre que cette espèce vit mieux dans des environnements chauds.

C’est alors, avec les bonnes températures, que Ils étendent non seulement leur étendue territoriale, mais aussi leur nombre de troupes dans chaque arbre, ce qui entraîne une destruction plus rapide des forêts. « Avec plus chaud ils sont plus à l’aise, ils sont plus actifs et ils mangent plus & rdquor;, indique la technique.

En Catalogne, la processionnaire est devenue une vieille connaissance et tant les experts que la population rurale semblent se résigner à vivre avec elle, confiant que les conditions météorologiques, au moins, ne déclenchent pas leurs populations.

Cependant, le CREAF a vérifié que au cours des 14 dernières années, la tendance est à une nette augmentation, puisqu’il est passé de 89.000 hectares de forêt touchés en Catalogne en 2008 à 114.000 en 2021. Il s’agit d’une augmentation qui a cependant connu des pics encore plus exagérés, tels que ceux enregistrés en 2016 et 2017, lorsque la zone touchée était, respectivement 156 000 et 159 000 hectares.

Au cours de ces années, non seulement plus d’hectares touchés étaient enregistrés, mais l’intensité avec laquelle ils attaquaient la forêt attaquée était plus grande.

Mireia Banqué est également la coordinatrice de Forest Alert, une initiative de science citoyenne qui consiste en un réseau de bénévoles dont la seule mission est de notifier les observations processionnaires qu’ils font personnellement. De cette façon, il est possible d’effectuer un suivi complet et détaillé de ce ravageur, notamment grâce à la mise en place d’une application qui depuis le mobile permet d’informer ses coordinateurs sur l’emplacement et les caractéristiques de base du nid ou de l’insecte détecté.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour anticiper le comportement du ravageur pour l’année prochaine, les perspectives ne sont pas bonnes. Mireia Banqué souligne que dans le processus biologique de cet insecte, qui passe par plusieurs stades de développement, ce qui se passe en automne est essentiel, car les températures chaudes favorisent sa croissance. « Cet automne, jusqu’à présent, a été très sec, avec une grande sécheresse. Par contre, quand il fait froid, beaucoup meurent. C’est une espèce qui est fortement influencée par le froid & rdquor;, explique-t-il.

Effets sur les animaux et les humains

Les chenilles processionnaires peuvent également être dangereuses pour les humains et les animaux. Quand ce sont des papillons de nuit, ils sont inoffensifs pour l’homme, c’est seulement lors de son développement en tant que chenille d’être prudent avec cet insecte. Les papillons de nuit chassent les pins ou les chênes les nuits d’été, pondent des grappes d’œufs et le processus commence.

C’est lorsqu’elles quittent les arbres que la plupart des personnes et des animaux domestiques entrent en contact avec les chenilles, ce qui peut avoir des conséquences très douloureuses car vos cheveux produisent de l’urticaire, C’est son mécanisme de défense contre les prédateurs, selon le portail procesionaria.net.

Les enfants et les adultes ne doivent pas s’approcher trop près lorsqu’ils voient un nid de processionnaires. Lorsque les humains entrent en contact avec ces poils, ils peuvent subir des réactions allant de légères inflammation, irritation, essoufflement jusqu’au choc anaphylactique sévère.

Si les poils entrent en contact avec votre peau, une éruption cutanée se forme qui peut provoquer des démangeaisons, des douleurs, des rougeurs et des brûlures pouvant durer jusqu’à trois semaines. Si vous êtes en contact avec ces insectes, vous devez vous rendre à l’hôpital le plus proche pour recevoir des soins.

Les animaux aiment les chiens et les chats sont aussi victimes des processionnaires elles peuvent déjà s’approcher trop près des chenilles et entrer en contact avec les poils par les pattes. Ils vont les lécher quand ça commence à démanger. Une fois que les poils sont dans la bouche, ils vont démanger, gonfler et même vomir. Soyez conscient des symptômes de petites taches blanches dans la bouche et sur la langue, de bave excessive et d’inconfort lors de la mastication. Un traitement rapide par un vétérinaire est essentiel.

