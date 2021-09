La prochaine “bombe” que prépare le Borussia Dortmund

in

09/08/2021

Acte à 12:12 CEST

Le Borussia Dortmund voit son talent menacé une nouvelle fois. Après avoir dépassé au cours des dernières années le des offres incessantes d’Europe pour signer Erling haaland une nouvelle guerre s’ouvre pour les Allemands. Les Liverpool a déjà jeté son dévolu sur la nouvelle perle du club, Jude Bellingham, qui aspire à devenir l’un des meilleurs milieux de terrain internationaux à court terme.

Les clubs anglais surveillent déjà de près ce que pourrait être la signature de la saison prochaine. Une nouvelle bombe après les signatures de Grealish ou Lukaku. Même à dix-huit ans, le footballeur a déjà montré qu’il pouvait devenir un milieu de terrain de référence pour les années à venir. Le talent anglais ne semble pas avoir de limites, puisque son évolution en Bundesliga avance démesurément. L’actuel Bellingham n’a rien à voir avec celui qu’il a signé pour Dortmund pour 23 millions.

Et le club allemand, qui a déjà lâché Jadon Sancho et commence à accepter qu’il ne pourra plus arrêter celui qui s’est déjà imposé dans l’un des meilleurs attaquants de classe mondiale, Erling Haaland, refuse de laisser partir un joueur dans la même saison qui pourrait maintenir le club allemand dans l’élite du football européen. Pourtant, l’Angleterre est déjà bouleversante avec le retour du jeune footballeur en Premier League, retour qui est déjà évalué à près de 100 millions d’euros. Le prétendant maximum est le Liverpool de Klopp, qui a déjà vu en anglais le remplaçant parfait de Wijnaldum.

Le plan de Dortmund

Comme le rapporte le Times, l’équipe ne proposera une nouvelle offre de renouvellement au joueur qu’après la Coupe du monde. Bellingham est déjà devenu le plus jeune footballeur à faire ses débuts en équipe nationale anglaise. Et ayant un contrat jusqu’en juin 2025, Dortmund n’est pas pressé de proposer une nouvelle offre. L’équipe allemande est claire sur le fait que cette amélioration salariale sera lié à une augmentation de la clause de résiliation pour éviter les surprises des clubs de Premier League. Des équipes qui n’ont apparemment pas été affectées par la crise économique qui a éclaté dans le football.