La prochaine chose d’Amazon : un Kindle avec un écran pliable comme un vrai livre | La technologie

Si lorsque vous lisez sur votre liseuse vous manquez la sensation d’avoir un vrai livre entre les mains, Amazon pourrait vous proposer une solution très prochainement. Selon un rapport de Bloomberg, le géant du e-commerce travaille sur un Kindle avec un écran pliable.

La liseuse est devenue le compagnon inséparable des amoureux de la lecture. Et il offre de nombreux avantages par rapport aux livres classiques : il permet de ranger un grand nombre de titres dans très peu d’espace, il ne pèse pas, il se transporte confortablement dans votre sac ou sac à dos, son écran à encre électronique n’abîme pas et ne fatigue pas vos yeux, etc.

Cependant, cet appareil n’est pas parfait. L’un des principaux inconvénients que font les lecteurs est que ils manquent la sensation d’ouvrir un livre, de sentir le contact avec le papier et de tourner les pages.

Selon les dernières rumeurs, Amazon a écouté les utilisateurs et a l’intention de faire en sorte que le Kindle ressemble le plus possible à un vrai livre. Et, pour cela, la première étape est de l’équiper d’un paravent.

Un rapport de Mark Gurman chez Bloomberg indique que le géant du commerce électronique a commencé à explorer la possibilité de développer un lecteur de livre électronique pliable. Avec ce nouveau facteur de forme, non seulement l’écart avec la conception conventionnelle du livre serait réduit, mais il serait également possible offrir aux utilisateurs des liseuses plus compactes qui peuvent être mises dans leur poche.

Comme nos collègues de Business Insider l’expliquent, le projet n’en est qu’à ses débuts pour le moment, nous ne pouvons donc pas nous attendre à voir le Kindle pliable sur le marché de si tôt. Gurman précise que la société évalue en interne le développement de ce produit, sa présentation ne sera donc pas imminente, et même le projet pourrait être rejeté sans voir le jour.

L’analyste de Bloomberg souligne que ce n’est pas le seul projet qu’Amazon a entre les mains. Selon les sources de Gurman, la société de Jeff Bezos étudie également la possibilité de lancer un robot domestique, de nouveaux appareils Echo pour la maison et, à terme, des lunettes de réalité augmentée.