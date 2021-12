La prochaine cible de la NASA

30/12/2021

Vous allez beaucoup entendre parler Psyché, un astéroïde de 226 kilomètres de large dans les mois à venir alors que la NASA approche du lancement de la mission éponyme, en août 2022, pour étudier de quoi elle est faite. Après cela, il est plus que possible qu’ils mélangent en faire une exploitation. Bien qu’ils doivent d’abord découvrir sa composition.

Fer? Nickel? Or? Les observations de la lumière réfléchie par celui-ci suggèrent qu’il pourrait avoir une richesse de 10 milliards d’euros. Une richesse bien supérieure à toutes les richesses de notre planète. Alors ça devient une pièce très ambitieuse autour de notre système solaire.

Quelle que soit sa valeur, la Psyché est riche en métaux et est aussi une véritable rareté en tant que telle. Il existe dans la plus grande ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Elle est trois fois plus éloignée du Soleil que la Terre et il lui faut cinq ans pour orbiter autour du Soleil. Il a été découvert pour la première fois en 1852 et pourrait maintenant être une source de richesse inouïe.