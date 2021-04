La prochaine coupure de production de Filecoin modifie la tokenomique

Filecoin (FIL) est l’une des pièces les plus importantes dans le secteur du stockage des crypto-monnaies. Au cours du mois dernier, le prix et la capitalisation boursière de FIL ont atteint de nouveaux sommets. Le 1er avril, la pièce atteignait 233,68 $ et pénétrait dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière.

Fondamentalement, Filecoin est un réseau de stockage de données décentralisé basé sur le cloud qui permet à ses utilisateurs d’obtenir des récompenses en vendant leur stockage excédentaire sur une plate-forme open-source. Filecoin est fabriqué par Protocol Labs.

Bien que le passage de FIL dans la liste des 10 premiers ait été de courte durée, il est important de noter que la capitalisation boursière entièrement diluée de Filecoin a atteint un sommet de 450 milliards de dollars. C’est près de la moitié de la marque sacrée d’un billion de dollars que Bitcoin a récemment détenue pendant 10 jours consécutifs.

Au cours des 30 derniers jours, Filecoin a enregistré des gains sans précédent d’environ 440% entre le trading autour de 42 $ et le trading dans la fourchette de 184 $. Même si le prix a chuté d’environ 20% par rapport à son niveau record du 1er avril, le fait qu’il se soit réglé à trois fois le prix avant la flambée est en soi un exploit incroyable.

Le 17 mars, le jeton FIL a reçu une nouvelle impulsion du marché. Référence de l’intérêt institutionnel pour les crypto-monnaies, Grayscale Investments a annoncé de nouveaux fonds qui investiraient dans cinq crypto-monnaies. Ces jetons sont LINK de Chainlink, Filecoin, Livepeer (LPT), Basic Attention Token (BAT) et Decentraland (MANA). À la suite de cette annonce, le prix de FIL a augmenté de 40% en 48 heures, indiquant que la communauté et le marché dans son ensemble ont réagi positivement à cette évolution.

Parlant des raisons pour lesquelles Filecoin suscite un intérêt institutionnel, Marie Tatibouet, directrice du marketing de Gate.io – une bourse de crypto-monnaie – a déclaré: «Les données sont la marchandise la plus précieuse aujourd’hui, et il y a une course en cours pour trouver moins cher et plus encore. méthodes efficaces de stockage des données. » Martin Gaspar, analyste de recherche chez CrossTower – un échange d’actifs numériques – a expliqué à Cointelegraph l’impact réel de cette annonce sur les marchés:

«Au 5 avril 2021, la fiducie Filecoin ne disposait que de 8,1 millions de dollars d’actifs, selon Grayscale. C’est un très petit montant par rapport au récent + milliard de dollars de volume de négociation sur 24 heures que CoinGecko montre, ce qui suggère qu’il existe d’autres facteurs clés derrière l’augmentation des prix.

Cameron Winklevoss, co-fondateur de Gemini Exchange, a souligné qu’il n’était pas surpris que le prix du jeton «monte en flèche». Il a cité les principales propositions que le projet Filecoin apporte comme «la quantité de puissance de stockage réseau» comme les principaux moteurs de la hausse. Tatibouet a en outre exprimé son opinion à ce sujet, en disant: «Bitwise 10 Crypto Index Fund et Grayscale ont tous deux ajouté FIL, tandis que The9 Limited et New Universal ont tous deux investi plusieurs millions de dollars dans l’extraction de Filecoin.»

Cependant, de nombreux facteurs différents sont en jeu ici.

Le marché chinois joue un rôle déterminant pour Filecoin

Un journaliste crypto de Chine, Wu Blockchain, a noté sur Twitter que le jour où FIL a atteint son plus haut niveau historique, il a vu de gros volumes provenant de la plus grande bourse de négociation de Chine, Huobi, avec un volume de négociation sur 24 heures atteignant 24,2 milliards de dollars. Ce volume était près de trois fois celui de l’Ether (ETH) et du Bitcoin (BTC) pour le même jour. Gaspar a en outre mentionné:

«Filecoin est populaire en Chine et suscite un vif intérêt de la part des mineurs chinois, qui sont tenus de nantir le jeton FIL en garantie, ce qui entraîne une demande pour le jeton. De plus, avec une pénurie de plates-formes minières BTC et ETH, l’exploitation minière Filecoin semble être une alternative intéressante pour ces mineurs.

Selon les données de CoinGecko, au 9 avril, Huobi représentait près de 40% du volume de négociation de Filecoin sur 24 heures. Ces données soutiennent l’idée que l’intérêt pour Filecoin est principalement motivé par les investisseurs de détail et les mineurs basés en Chine. Le battage médiatique autour de ce jeton en Chine est tel qu’il y aurait même des affiches dans le métro annonçant Filecoin.

Ceci est similaire au phénomène des affiches de Bitcoin affichées à Soho, à Londres, à la différence près que Filecoin est évidemment une publicité pour pousser les investisseurs de détail à acheter le jeton.

Robbie Liu, analyste de marché chez OKEx Insights – l’équipe de recherche de l’échange de crypto-monnaie OKEx – a déclaré à Cointelegraph: «Le développement du marché de Filecoin en Chine est très fort et les mineurs chinois représentent plus de 95% des nœuds de Filecoin.» La Chine étant le centre minier mondial de crypto-monnaie, il est naturel que le marché soit très sensible à l’économie minière. Tatibouet a en outre déclaré que la raison de la forte demande est que l’extraction FIL «est beaucoup plus abordable que l’exploitation minière Bitcoin et Ethereum».

En août 2020, le gouvernement chinois a annoncé son nouveau plan d’infrastructure Internet qui se concentrera sur l’expansion des innovations dans la 5G, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets. Ce plan pourrait potentiellement avoir un impact sur l’écosystème de Filecoin, car le stockage cloud décentralisé s’inscrit dans l’agenda.

Il existe également des rapports non confirmés selon lesquels des responsables du gouvernement chinois encouragent quasi-officiellement l’extraction de Filecoin, car une solution de stockage en nuage décentralisée s’inscrit parfaitement dans la vision de la Chine pour une infrastructure Internet locale.

L’avenir de Filecoin

Une autre raison de la demande croissante de Filecoin est la réduction de la production prévue le 15 avril. Sur l’évolution de l’économie de l’offre et de la demande de FIL, Liu a déclaré: «La flambée des prix de FIL est principalement le résultat de la spéculation avant la réduction de la production du 15 avril. Le protocole publie actuellement 648 000 FIL par jour, mais après le 15 avril, la production diminuera à 365 000 FIL par jour. »

Ainsi, après la sortie en milieu d’année de Simple Agreement for Future Tokens le 15 avril, la production quotidienne de FIL sera réduite de 43,2%. Au moment de la rédaction de cet article, FIL a une offre en circulation de 65,33 millions de jetons, l’offre maximale étant plafonnée à 2 milliards de pièces. Ainsi, une diminution aussi drastique de la production quotidienne pourrait conduire à une perception de rareté du jeton, ce qui pousserait les investisseurs de détail et les mineurs à acheter davantage de pièces pour résister à la prochaine diminution prévue de l’afflux quotidien de FIL.

Une autre caractéristique intéressante de la tokenomics de FIL est qu’elle dispose d’un mécanisme intégré, dans lequel les mineurs doivent acheter plus de jetons FIL afin d’exploiter davantage la crypto-monnaie, qui agit également comme un jeton d’utilité et de gouvernance pour l’écosystème Filecoin. Ce mécanisme empêche FIL de se faire larguer sur le marché libre en incitant les détenteurs du jeton en leur offrant plus de puissance minière.

La nature de l’offre de produits Filecoin le met en concurrence directe avec les géants de la technologie comme Google, Amazon Web Services et les offres d’Alibaba. Comme Filecoin est un réseau ouvert basé sur la blockchain, le magasin de données n’est pas altérable et la quantité de stockage à laquelle il a accès est théoriquement illimitée.

Pourtant, il est important de noter que les services d’Amazon, de Google et d’autres géants de la technologie sont bien établis et répondent aux besoins de la vente au détail et des institutions depuis le début du stockage en nuage et de l’informatique en tant que service. Liu pense qu’il est trop tôt pour dire si Filecoin peut rivaliser avec les géants, ajoutant:

«Bien que les perspectives restent positives, les solutions de niveau institutionnel reposent sur bien plus qu’un simple espace de stockage. Une gestion opérationnelle et un support technique sont nécessaires pour héberger entièrement leurs services sur le cloud. »

Gaspar a également expliqué les facteurs que l’équipe de Filecoin devrait prendre en compte avant de vraiment commencer à rivaliser avec les leaders de l’industrie dans cet espace: «Filecoin devra s’assurer que son réseau reste en ligne, que les fichiers sont stockés en toute sécurité et accessibles et que les risques et les coûts de stockage les données y relatives sont inférieures à celles d’une solution de stockage centralisé. »

Bien qu’il reste à voir comment la demande de jetons FIL se maintient au-delà de la réduction de production programmée, il est clair qu’en raison des cas d’utilisation réels de Filecoin, la hausse des prix et de la capitalisation boursière correspond à une période de croissance pour le projet et ses offres. pour rivaliser sur un marché dirigé par des entreprises disposant de ressources pratiquement illimitées à leur demande.