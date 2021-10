La prochaine date de combat de Jake Paul et son adversaire officiellement annoncés

Jake Paul sera de retour sur le ring juste avant Noël. Il a été annoncé vendredi que la star de YouTube de 24 ans devenue boxeur affrontera Tommy Fury le 18 décembre à Tampa, en Floride. Furry, 22 ans, est le demi-frère du champion des poids lourds linéaire Tyson et a remporté tous ses sept matchs de boxe professionnelle.

« Jake Paul est sur le point d’apprendre une sérieuse leçon de vie », a déclaré Tommy Fury dans le communiqué, selon CBS Sports. « C’est mon monde, et il n’a pas sa place ici. Je ne fais pas partie de ces hommes de MMA ou de ces joueurs de basket-ball, j’ai boxé toute ma vie. Le 18 décembre, je montrerai au monde la différence entre un YouTuber et un vrai combattant. Merci à mon promoteur Frank Warren, Most Valuable Promotions et Showtime de m’avoir donné l’opportunité de faire taire ce clown une fois pour toutes. »

Paul et Fury se battront à 192 livres et sont sous contrat pour huit rounds de trois minutes. Paul a remporté ses quatre premiers matchs après être devenu célèbre en tant que créateur de contenu. Fury est connu au Royaume-Uni en raison de son apparition dans l’émission de téléréalité Love Island. Tyson Fury a parlé à Boxing Social le mois dernier et a révélé que si Tommy perdait contre Paul, il devrait changer son nom en « Tommy Fumbles ». Si Tommy gagne, Paul lui donnera 500 000 $ supplémentaires de son sac à main.

« J’ai proposé à Fury de changer son nom en Tommy Fumbles ou de mettre 500 000 $ de son sac à main s’il perd », a déclaré Paul. « Il a choisi d’accepter de changer de nom. Je suppose qu’il accorde plus d’importance à l’argent qu’à son propre nom de famille. Peut-être qu’il sait que sa famille le renie une fois qu’il a perdu, alors l’argent et [Tommy’s girlfriend and UK TV personality] Molly [Mae-Hague] c’est tout ce qu’il lui restera. »

Paul a été un tirage au sort dans le monde de la boxe, mais ce sera la première fois qu’il affrontera un boxeur professionnel. Lors de ses quatre premiers combats, Paul a affronté son compatriote YouTuber AnEsonGib, l’ancienne star de la NBA Nate Robinson et les stars du MMA Ben Askren et Tyron Woodley. Le dernier combat de Tommy Fury a été une victoire par décision unanime sur Anthony Taylor en août. Le combat était sur l’undercard de Paul contre Woodley, ce qui a conduit à des pourparlers sur le fait que les deux montent ensemble sur le ring.