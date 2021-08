La prochaine date de réapprovisionnement de Sony PS5 est fixée au 26 août

La PlayStation 5 de Sony est maintenant disponible en Inde à intervalles réguliers au cours des derniers mois, et la date de précommande à venir a également été révélée sur le site Web ShopatSC de Sony.

La PS5 de Sony devrait être pré-commandée le 26 août, selon la page de l’appareil mise à jour sur le site Web de ShopatSC. Cela indiquerait que la pré-réservation sera également mise en ligne sur d’autres magasins de détail en ligne.

Selon un rapport de NDTV, cette fois-ci, l’édition Sony Digital sera également disponible sur Vijay Sales avec l’édition Standard de la PS5. Auparavant, l’édition numérique PS5 n’était disponible à l’achat que sur ShopatSC. Bien que cela n’ait été confirmé que par Vijay Sales, il est possible que d’autres détaillants mettent également en vente des stocks de l’édition numérique PS5.

Les dernières précommandes PS5 ont eu lieu il y a un mois, le 26 juillet, et suivant la tendance, toutes les unités se sont vendues en quelques minutes. Et maintenant, un mois plus tard, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les stocks durent plus longtemps que ce que nous avons vu auparavant.

La console devrait être disponible sur Amazon, Flipkart, Games The Shop, Vijay Sales, Prepaid Gamer Card, Croma et Game Loot. Mais ces sites Web n’ont aucune mention de la pré-réservation à venir. L’édition standard de la PS5 coûte Rs 49 990 tandis que l’édition numérique coûte Rs 39 990.

Lors de la dernière pré-réservation, Sony a également mis à disposition les contrôleurs Dualsense dans les couleurs Cosmic Red et Midnight Black. Il n’y a aucune différence en termes de spécifications entre le contrôleur DualSense blanc ordinaire et le Cosmic Red ou le Midnight Black. Les différences sont purement superficielles. Cela dit, la variante Cosmic Red est au prix de Rs 6 390 tandis que la variante Midnight Black est au prix de Rs 5 990, ce qui est le même que le contrôleur de couleur blanche ordinaire. Les deux étaient disponibles sur le site Web ShopatSC de Sony et nous pouvons nous attendre à ce qu’ils soient également disponibles cette fois-ci.