La prochaine entreprise commerciale de Leah Messer révélée

Leah Messer s’est fait un nom après être apparue dans Teen Mom 2 pendant tant d’années. Mais, maintenant, elle se tourne vers une entreprise commerciale en dehors du monde de la télé-réalité. Messer aurait l’intention de lancer une entreprise de coaching en santé et un podcast sur le bien-être, selon The Sun.

Messer n’a pas encore publié de détails sur ses prochaines entreprises. Mais, The Sun a obtenu des informations sur la façon dont la star de Teen Mom serait en train de tout mettre en place. La publication a rapporté qu’elle avait déposé une marque pour Go Higher With Purpose le 20 janvier 2021. Environ un mois avant de déposer cette marque, elle avait déposé une licence commerciale en Virginie-Occidentale pour Leah Messer, LLC. La marque de commerce de Messer a noté que les services de Go Higher With Purpose incluent : « Services de coaching personnel dans les domaines de la vie saine et de l’éducation à la santé, des sujets d’intérêt pour les femmes, de l’autonomisation, du mode de vie, du bien-être, du développement personnel, de l’entrepreneuriat et de l’autosuffisance ».

En plus de ces services, la nouvelle entreprise de Messer vise à offrir des cours de formation via « des enregistrements vidéo et audio en ligne et non téléchargeables et une assistance par un instructeur ». Le plan Go Higher With Purpose de Messer comprendra également un blog, un site Web et un podcast. Quant aux sujets qu’elle couvrira, ils se concentreront sur « l’autonomie, la préparation, la durabilité et la formation à la survie » et des sujets sur les modes de vie sains. ce n’était pas assez de contenu, Messer vise également à fournir des services de “courtage immobilier” sous sa marque. Elle serait en train d’obtenir sa licence immobilière en ce moment.

Les nouvelles entreprises commerciales de Messer surviennent alors qu’elle est aux prises avec son propre problème de santé grave. Sur Teen Mom 2, Messer a expliqué qu’elle avait trouvé une grosseur dans sa poitrine qui, naturellement, l’inquiétait. Elle l’a rapidement fait examiner et ses médecins lui ont dit qu’il s’agissait d’une tumeur bénigne. Ils ont dit qu’elle devrait surveiller la situation dans un avenir prévisible et qu’elle pourrait devoir subir une intervention chirurgicale pour la faire retirer. Lors d’une interview avec PopCulture.com avant la dernière saison, Messer a parlé de la chronique de son parcours de santé dans l’émission.

La star de télé-réalité a expliqué qu’il était difficile de s’ouvrir sur le sujet de l’émission. Cependant, elle était déterminée à le faire afin de fournir un “message éducatif” aux téléspectateurs. Elle a également déclaré que lorsqu’il s’agissait de parler de la situation avec ses trois filles (des jumelles de 11 ans Aleeah ​​et Aliannah et Adalynn de 8 ans), elle voulait être aussi directe que possible. Messer a ajouté: “J’ai juste communiqué ouvertement avec eux ce qui se passait – pas pour leur faire peur, mais pour leur faire savoir que tout va bien et va bien.” Divulgation : PopCulture appartient à ViacomCBS Streaming, une division de ViacomCBS.