La prochaine équipe de Jose Mourinho cotes alors que Simon Jordan dénonce le “ mouvement imparfait ” de Tottenham et conseille au successeur du Portugais de “ lutter ”

Simon Jordan a déclaré que la nomination de Jose Mouirinho à Tottenham était “ imparfaite depuis le début ”, car il a réagi au limogeage de choc du manager après 17 mois à la tête.

Et il y a déjà beaucoup de spéculations sur la prochaine destination du Special One, le patron étant lié à des déménagements à la Juventus, à l’ancien club de Porto et même au Celtic.

Sky Sports

Mourinho était sous pression mais le timing de la décision a pris tout le monde par surprise

Le mandat des Portugais à la tête des Spurs a pris fin lundi, moins d’une semaine avant que Tottenham n’affronte Manchester City en finale de la Coupe Carabao.

Mourinho et les Spurs ont connu un certain nombre de revers cette saison, y compris une sortie de la Ligue Europa aux mains du Dinamo Zagreb, tandis que le nord de Londres est actuellement à cinq points de la quatrième place.

L’équipe du nord de Londres n’a pas réussi à terminer dans les places de la Ligue des champions la saison dernière, ce qui les a vu limoger le patron populaire Mauricio Pochettino et faire entrer Mourinho.

Jordan a été un vigoureux défenseur de Mourinho, qui a fait face à d’énormes pressions ces dernières semaines, et a affirmé que c’était le résultat d’un parti pris médiatique à son encontre.

Mais il semble que Mourinho était sous pression pour une raison, les Spurs appuyant maintenant sur la gâchette, et Jordan s’est maintenant demandé pourquoi le club l’avait embauché en premier lieu.

Mourinho a été embauché pour remplacer Pochettino en novembre 2019. Le Portugais a été limogé moins de 18 mois plus tard

«Il y a eu une campagne de chuchotements qui s’est développée, s’est développée et s’est développée avec laquelle il ne s’aide pas, mais je pense que c’est un geste imparfait», a déclaré l’ancien propriétaire de Crystal Palace à talkSPORT.

«Je pense que c’était une décision imparfaite en premier lieu.»

L’homme de talkSPORT a également averti les fans de Tottenham que les choses pourraient empirer avant de s’améliorer, prédisant que celui qui succédera à Mourinho “ luttera ”.

“L’ajustement n’était pas parfait entre les deux clubs, mais une fois que vous l’avez là 18 mois dans un emploi, vous devez le soutenir de tout cœur ou le laisser partir”, a ajouté Jordan.

«Cela vous donne une indication que Tottenham ne devrait pas dépenser beaucoup d’argent l’année prochaine.

«Parmi les clubs des« Big Six », Tottenham a dépensé le moins d’argent au cours des cinq dernières années. Payer Mourinho n’est rien, vous venez de payer à Gareth Bale un sac d’argent qui était un gaspillage.

«Il s’agit vraiment de ce qu’ils essaient de réaliser et de ce qu’ils sont des modèles, car je ne vois pas Daniel Levy amener quelqu’un à qui il va donner une somme d’argent démesurée.

«Je suis désolé, Tottenham n’est pas assez bon. Ils n’ont pas assez de bons joueurs, assez de bons défenseurs, ils comptent beaucoup sur quelques individus qui les sortent du panier dans lesquels ils se mettent régulièrement.

«Donc, ceux que vous placerez là-dedans auront du mal à moins qu’ils ne soient soutenus au niveau des équipes qu’ils essaient d’éclipser.»

Des personnalités comme Julian Nagelsmann et Steven Gerrard ont été associées au poste de Tottenham

Ryan Mason et Chris Powell prendront en charge les Spurs pour le moment, mais qu’en est-il de l’avenir de Mourinho?

Le Special One sera toujours en lice pour certains des meilleurs emplois et Betfair a la Juventus comme sa prochaine destination la plus probable.

Vous pouvez obtenir une cote de 6/1 de Mourinho succédant à Andrea Pirlo, la Juve étant sur le point de rater le titre de Serie A pour la première fois depuis 2011.

Il est de retour 8/1 à Porto, où Mourinho a remporté son premier titre en Ligue des champions, mais il y a aussi quelques emplois internationaux en préparation.

Mourinho a 11/2 pour devenir entraîneur du Portugal, alors qu’il est même 10/1 pour devenir patron de l’Angleterre.

Ailleurs, Mourinho a 11/2 pour aller à la Major League Soccer et il y a 12/1 chances qu’il aille au Celtic ou au Paris Saint-Germain.

Vous pouvez même avoir des chances qu’il rejoigne le rival des Spurs, Arsenal, cependant, ils sont très raides à 66/1.

Cotes de Jose Mourinho pour le prochain club

Juventus 6/1 Équipe nationale du Portugal 11/2 Porto 8/1 Toute équipe MLS 11/2 Équipe nationale d’Angleterre 10/1 Celtic 12/1 PSG 12/1 Toute équipe de Super League chinoise 14/1 Inter 16/1 Dortmund 16/1 Atletico Madrid 20/1 Bayern Munich 25/1 West Ham 25/1 Newcastle 25/1 République d’Irlande Équipe nationale 25/1 Crystal Palace 33/1 Équipe nationale d’Espagne 40/1 Everton 50/1 Arsenal 66/1