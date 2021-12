La prochaine étape de Declan Rice sur son chemin vers la grandeur devrait être de développer son jeu pour devenir comme Roy Keane ou Paul Ince, car le milieu de terrain de West Ham est déjà l’un des meilleurs

Le milieu de terrain de West Ham, Declan Rice, a été informé qu’il était temps d’intensifier son jeu complet au niveau des grands de la Premier League Roy Keane et Paul Ince.

Rice est devenue l’un des meilleurs jeunes talents d’Angleterre en 2021, s’assurant une place dans l’alignement Three Lions de Gareth Southgate et propulsant West Ham vers de nouveaux sommets.

Le riz devient redoutable au milieu du parc

Et son excellente forme en club vient de part et d’autre d’une campagne incroyable à l’Euro 2020

Le joueur de 22 ans a commencé les sept matches de l’Angleterre lors de leur course à la finale de l’Euro 2020 au cours de l’été, tandis que sa forme de club a permis à West Ham de terminer sixième de la ligue, son meilleur classement depuis 1999.

En Premier League, il a déjà joué 149 fois pour son club et son âge – à 22 ans et 348 jours pour être exact – le verra devenir le plus jeune joueur à atteindre 150 matchs après Mark Noble (25 ans et 267 jours).

L’ascension de Rice à l’un des meilleurs milieux de terrain émergents du jeu a vu des liens avec des joueurs comme Chelsea et Manchester United, avec des prix aussi élevés à 100 millions de livres sterling même évoqués.

Et l’animateur de talkSPORT, Dean Saunders, a écrasé ce qui fait de lui un concurrent si redoutable au milieu du parc.

« Est-ce que j’aimerais jouer au milieu de terrain contre Declan Rice ? Non », a déclaré Saunders.

Affronter Rice devient une tâche de plus en plus difficile

« Si c’est un match nul, il est là-haut pour un match, je veux dire un deuxième match de balle, un match décoiffé qui consiste à atteindre le ballon en premier et à gagner le ballon dans le cercle central, il sera bon à ça.

« S’il s’agit d’un match de box à box où nous allons courir pendant 90 minutes pour rattraper les attaquants, rattraper les quatre arrières, il a aussi l’air plus en forme que moi, on dirait qu’il peut le faire. »

Le riz est un cauchemar pour tout milieu de terrain de l’opposition

Saunders, cependant, a réservé le seul domaine d’amélioration pour Rice, et où il peut être battu dans les batailles au milieu de terrain.

Il a expliqué : « La seule chance que j’aie de l’écraser, c’est que je pourrais être un meilleur footballeur que lui.

«Je pourrais peut-être contrôler le jeu avec le ballon et jouer autour de lui, je pourrais peut-être lui faire ça, mais je pense qu’il s’améliore dans ce domaine.

Rice est toujours à la recherche d’améliorations

«Je n’aimerais donc pas jouer contre Declan Rice, je pense qu’il s’améliore de mieux en mieux, et il s’améliore dans tout.

« Je commence à penser à West Ham comme s’il en avait un peu marre d’être assis devant les quatre derniers, il commence à dériver partout maintenant, c’est peut-être pourquoi ils laissent quelques buts. »

Rice a précédemment révélé qu’il modelait son jeu sur les grands de la Premier League Patrick Vieira et Yaya Touré, mais Saunders a suggéré deux autres noms qui pourraient le voir élever son jeu à un niveau injouable.

Rice essaie d’ajouter à sa production offensive comme Touré l’a fait à City

Roy Keane était notoirement injouable pour United, et Rice pourrait atteindre ce niveau

« Je pense qu’il y a un moment où vous devez dire à Declan Rice, allez jouer comme Roy Keane ou Paul Ince, ils ont juste couvert chaque brin d’herbe », a déclaré Saunders.

« Je te battrai comme tu veux jouer aujourd’hui, je te battrai à n’importe quel match auquel tu veux jouer aujourd’hui parce que je suis plus déterminé que toi. »

West Ham est maintenant sans victoire sur cinq depuis la perte de ses deux défenseurs centraux de premier choix, Angelo Ogbonna et Kurt Zouma, sur blessure, mais Saunders a toujours fait l’éloge des hommes de David Moyes.

« Je pense que lorsqu’ils sont tous en forme et qu’ils jouent comme ils peuvent jouer, c’est la meilleure équipe de West Ham que j’ai jamais vue », a-t-il déclaré.

« De mon temps, je n’ai pas vu une meilleure équipe qui semble jouer pour le manager. »

