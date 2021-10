La prochaine étape ? La scène est multipliée pour une roupie plus faible

Et, étant donné le gigantesque trésor de guerre de la RBI – plus de 575 milliards de dollars d’actifs en devises, plus environ 50 milliards de dollars supplémentaires d’achats à terme – elle devrait être bien placée pour repousser toute attaque.

Il y a quelque temps, j’ai vu un ensemble de prévisions pour l’USD-INR – la fourchette pour la fin octobre était de 73,50 à 75,50 ; pour fin décembre, c’était 73,50-76,00. Ma première pensée était que puisque tant de prévisionnistes avaient en grande partie le même point de vue, il pourrait y avoir un très grand mouvement si les points de vue s’avéraient erronés.

Et bien sûr, menaçant cela, la roupie a atteint un plus bas de 75,67 le 12 octobre ; mais, avec RBI dehors tous les canons flamboyants, il a récupéré un peu d’air. Et, étant donné le gigantesque trésor de guerre de la RBI – plus de 575 milliards de dollars d’actifs en devises, plus environ 50 milliards de dollars supplémentaires d’achats à terme – elle devrait être bien placée pour repousser toute attaque. Mais la question est de savoir s’il doit se battre à ce stade ou attendre un meilleur moment.

Les prix du pétrole ont déjà franchi 85 $ le baril et parler de 100 $ et plus est plus que ce qu’il est habituellement. En plus du maintien de l’OPEP, le problème le plus important – et peut-être le plus durable – est le prix du gaz naturel utilisé pour le chauffage domestique dans plusieurs pays d’Europe. Le gaz est déjà plus de cinq fois plus cher qu’il ne l’était l’année dernière, et avec des pétroliers en pénurie, les importations seront plus difficiles à obtenir. Évidemment, étant donné l’équilibre entre les BTU de pétrole et de gaz, tant que les approvisionnements en gaz restent serrés, le pétrole restera élevé.

Il y a une autre raison de croire que ce problème peut persister. L’évolution vers des carburants plus verts, notamment en Europe, a structurellement accru la demande de gaz à mi-chemin entre le pétrole/charbon et le solaire/éolien. Encore une fois, pour la même raison, il y a eu un manque d’engouement pour les investissements dans les énergies non renouvelables puisqu’il est clair que ces investissements seront obsolètes dans 25-30 ans.

Maintenant, les prix du pétrole sont bien connus pour être un déterminant essentiel de la valeur de la roupie ; ainsi, si les prix du pétrole sont susceptibles de grimper encore de 20 à 25 % et, plus effrayant encore, d’y rester pendant un certain temps, il n’est peut-être pas logique que la RBI brûle ses réserves à ce niveau. Techniquement, il semble y avoir un abîme ouvert en dessous de 76, et cela fait plus d’un an et demi que la roupie a atteint un nouveau plus bas – le dernier était de 76,78 en avril 2020. Bien sûr, une roupie plus faible et des prix du pétrole plus élevés créerait encore plus de difficultés pour la population, ce qui pourrait se traduire par un problème majeur pour le gouvernement avec les élections nationales à venir. Peut-être que le déficit apparemment assez élevé permettra au gouvernement de réduire les prélèvements sur les produits pétroliers afin d’alléger le fardeau des pauvres.

Mais, même si le gouvernement est capable – désireux – de le faire, il ne peut se cacher de l’inflation. La plupart des analystes qui ont passé environ un an à insister sur le fait que la hausse des prix était transitoire et qu’elle s’atténuerait comme l’ont fait les contraintes d’offre, reconnaissent que plusieurs hausses de prix sont susceptibles d’être plus permanentes. Par exemple, j’ai été choqué de découvrir que la pénurie dramatique de chauffeurs de camion au Royaume-Uni (et dans l’UE) était due au fait que les salaires des chauffeurs de camion n’avaient pas augmenté depuis 25 ans. En conséquence, la plupart des camionneurs ont changé de carrière il y a longtemps; la pression ne s’est pas exercée car il y avait toujours des gens des régions les plus pauvres de l’Europe – Roumanie, Albanie – qui étaient heureux de travailler pour le salaire qu’ils pouvaient obtenir. De toute évidence, cette augmentation des coûts sera permanente et se répercutera sur le coût d’un large éventail de biens.

Ensuite, il y a la Chine. Et s’il ne fait aucun doute que la Chine, sous la dispense de ses gouvernements, ralentit, ce qui réduira largement la demande pour un large éventail de matériaux industriels, la réalité est qu’il existe également d’énormes contraintes d’approvisionnement dans la plupart d’entre eux, en raison à la fois sous-investissement et étanchéité de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, il est peu probable qu’il y ait un impact d’atténuation significatif du ralentissement de la Chine sur les prix mondiaux, que ce soit pour l’énergie ou d’autres matières premières. La Fed et ses consœurs s’en sont apparemment réveillées et nous verrons certainement les taux d’intérêt remonter plus tôt que prévu ; ce qui n’est pas encore prévu, c’est de combien ils vont augmenter. La RBI devra à terme répondre à la hausse des taux mondiaux, mais il est probable qu’elle soit réactive, d’autant plus que le programme de désinvestissement du gouvernement commence à peine à porter ses fruits.

Ainsi, le décor est multiplié pour une roupie plus faible et, peut-être, il est logique que RBI garde sa poudre pour intervenir après la prochaine baisse de la roupie.

