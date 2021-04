La prochaine étape vers le Full-On 1984 ⋆ .

Le président Joe Biden a publié son dernier projet de loi sur les dépenses massives la semaine dernière, un soi-disant plan «d’infrastructure».

Bien que Pete Buttigieg, le secrétaire aux transports de Biden, ait initialement proposé une taxe sur le kilométrage pour financer la facture, il a déclaré à CNN la semaine dernière que ni une taxe sur l’essence ni une taxe sur le kilométrage ne «feraient partie de la conversation sur cette facture d’infrastructure».

Cependant, alors que le gouvernement fédéral continue de dépenser, de dépenser, de dépenser, tout type d’imposition, y compris une proposition de taxe par kilomètre, doit être considéré par les Américains comme sur la table dans un proche avenir.

Bien que les Américains devraient s’inquiéter de la protection de leur portefeuille, le caricaturiste politique AF Branco a été frappé par la menace réelle d’une taxe kilométrique le week-end dernier.

Une taxe kilométrique conduirait à un autre empiètement sur les droits à la vie privée des Américains par nécessité pour sa mise en œuvre. Presque toutes les voitures construites depuis 2010 ont une technologie de voiture connectée qui devrait nécessairement être utilisée pour un système de taxe par kilomètre du gouvernement.

Eric Peters, connu comme le gars de la voiture libertaire, écrit que «c’est bien plus qu’une simple taxe supplémentaire. C’est aussi un moyen de suivre vos mouvements…. Pas seulement à quelle distance, mais où et quand. »

«La lecture de l’odomètre serait lue en communiquant avec l’ordinateur, qui stocke les données», écrit Peters. «Il est révolu le temps des odomètres analogiques qui étaient des choses purement mécaniques qui devaient être lues en personne, comme lorsque vous apportiez votre voiture pour une vidange d’huile. Et les données concernant les kilomètres parcourus ne sont pas conservées dans un compartiment isolé des banques de mémoire de l’ordinateur. Il est stocké avec le reste des données de la voiture, ce qui signifie que quiconque a accès à certaines données a accès à toutes les données. «

Même si vous faites partie de ces raretés aujourd’hui en Amérique, quelqu’un qui enregistre et achète votre voiture pour que vous ayez la propriété de votre véhicule, vous avez renoncé à vos droits de propriété sur vos données. Vous avez signé un contrat de licence utilisateur final (CLUF) pour les avantages que vous pensiez que les véhicules informatisés pourraient vous apporter sans savoir qu’il pourrait être utilisé contre vous à l’avenir par le gouvernement.

«Vous n’êtes pas propriétaire des données; vous êtes un utilisateur », a écrit Peters. «Et ils – les propriétaires de vos données – ont une licence pour les prendre, comme ils le souhaitent – ce que vous avez accepté…. Tout est mis en place; a juste besoin d’une loi à adopter.

Peters a également noté que le secteur de l’assurance souscrira très certainement à un tel plan, car il lui permettra d’augmenter vos tarifs non pas en fonction de votre dossier de conduite, mais en fonction du moment et de l’endroit où vous conduisez.

Bien que la taxe de kilométrage détruisant la vie privée ne fasse peut-être pas partie du projet de loi sur les infrastructures, les Américains qui aiment la liberté sont encore nombreux à s’y opposer.

Pour commencer, le prix est supérieur à 2 billions de dollars. Le montant du dépassement n’est pas clair, différents chiffres étant signalés, de 2 billions de dollars rapportés par NPR à 2,3 billions de dollars rapportés par AP. Cela étant donné que la dette nationale s’élève à 28,1 billions de dollars et augmente rapidement, selon usdebtclock.org.

Ensuite, le plan dit «d’infrastructure» ne consacre que 6% des dépenses aux infrastructures, selon Fox News. Le plan comprend des favoris de gauche tels que les dépenses liées au changement climatique, un collège communautaire gratuit et une prématernelle universelle, et bien d’autres choses que le gouvernement n’est pas autorisé à dépenser en vertu de la Constitution américaine.

Et, même si une taxe sur l’essence ou une taxe sur le kilométrage peut ne pas en faire partie, Biden prévoit d’augmenter d’autres taxes, y compris une augmentation de 33,3% du taux d’imposition des sociétés (21% à 28%). Il convient de noter que les entreprises ne paient pas d’impôts car les augmentations de coûts sont toujours répercutées sur les consommateurs et les employés.

