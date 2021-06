La prochaine fois que vous regardez dans les hauteurs, faites attention à ces détails sympas

L’importance de ’96’ référencé dans la comédie musicale

Les chiffres sont également importants pour In The Heights en ce qui concerne “96”. De toute évidence, la chanson “96 000” est importante pour le film car elle fait référence au montant d’argent pour la loterie, mais ce n’est pas la seule fois où le numéro est dans la comédie musicale. Dans le numéro d’ouverture “In The Heights”, une femme dit qu’elle n’a “jamais été au nord de la 96e rue”, ce qui, selon Lin-Manuel Miranda, est une ligne de démarcation économique entre lui et la partie la plus riche de New York, selon NYC Go.