LA PROCHAINE FOIS, VOS MÉDIAS LOCAUX DIT QUE C’EST SR…

par Joseph P. Farrell, Étoile de la mort de Gizeh :

Je dois bloguer sur cette histoire, et il y a une raison pour laquelle je m’écarte de ma pratique habituelle d’éviter les histoires de plans de covidcamdemic sur le blog principal. Si vous êtes comme moi, vous en avez probablement marre des médias de propagande lamestream et de leurs avant-postes locaux et régionaux à la radio et à la télévision, qui poussent constamment les charlatans. Ici où je vis, il y a un flot constant d’histoires sur une station de radio locale qui pousse constamment le récit à se faire charlatan, mais pas un mot sur les histoires sur les réactions négatives à leur égard. En toute honnêteté, je ne me souviens pas d’une histoire sur des réactions indésirables aux charlatans. Pas une. Pas une. Au contraire, nous nous régalons presque quotidiennement avec notre « tsar de la santé » local – un homme qui, comme Bidenenko, parle comme si sa bouche était soit pleine de boules de coton et de chiffons de flanelle, soit qui vient de prendre une forte tirer du bourbon avant qu’il ne passe à l’antenne – sur les dernières statistiques sur les variantes et quel pourcentage de la population est encore “non charcuté”.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Tout cela est à l’origine de ma colère et de ma frustration. Je ne vilipende certainement pas ceux qui ont choisi de recevoir les injections. Au contraire, étant donné la nature bizarre et grizzly de certaines des réactions indésirables que j’ai vues, je prie pour leur santé continue. Ils ont le droit de prendre leurs propres décisions en matière de santé. Ce qui me met en colère, c’est le rôle des médias dans la promotion d’un seul côté de l’histoire.

Et cela m’amène à l’histoire d’aujourd’hui. Comme de nombreux médias locaux, une chaîne de télévision de Détroit indique le «nouveau jeu» dans la promotion du récit de planscamdémiques en sollicitant activement des histoires de son public auprès de personnes qui ont perdu un être cher à cause de la maladie et qui n’étaient pas vaccinés.

Cependant, ce qu’il a reçu en réponse, c’est une inondation de personnes signalant des effets indésirables chez des proches qui ont été qauckcinés :

Une chaîne de télévision demande des histoires de décès non vaxxés, mais est inondée d’histoires de morts et de blessés

Considérez ces déclarations :

La station ABC de Detroit a demandé aux utilisateurs de Facebook de partager des histoires de personnes non vaccinées qui sont décédées de COVID-19, pour être inondées d’histoires de morts et de blessures à la suite des tirs. « Une fois que les vaccins étaient disponibles pour tout le monde, avez-vous perdu un être cher non vacciné à cause de COVID-19 ? Si vous êtes prêt à partager l’histoire de votre famille, veuillez nous envoyer vos coordonnées par DM. Nous pouvons tendre la main pour une histoire sur laquelle nous travaillons », a écrit WXYZ-TV Channel 7 vendredi. Un nombre écrasant de personnes a répondu avec des histoires non pas de décès de personnes non vaccinées mais de décès et de blessures peu de temps après le tir de COVID-19. “Je ne connais personne qui est mort du covid mais je connais un homme de 37 ans qui a été vacciné et qui est décédé d’un anévrisme cérébral 8 jours plus tard”, a écrit un utilisateur de Facebook sous le nom de Maximilien Robespierre. Immédiatement ci-dessous, Richard Smother a partagé: “La fille de ma collègue (12 ans) a dû être transportée d’urgence aux urgences après s’être effondrée une heure après son deuxième tir.” Krista Evans a partagé: «Je connais personnellement 3 personnes qui sont décédées peu de temps après avoir été complètement vaxxées. Toutes les personnes que je connais qui ont eu le virus de la Chine, ont eu des symptômes pseudo-grippaux très légers, alors pourquoi diable quelqu’un se ferait-il piquer avec ce poison ??? Becky Burch a commenté : « Une tante est décédée une semaine après le coup de feu. La famille n’y a jamais beaucoup réfléchi jusqu’à ce qu’elle rende visite à un autre cousin dont la famille est morte après le coup de feu avec le même problème « étrange »… pas sûr des détails. Maintenant, ils pensent que c’était le coup. Outre les décès, les témoignages d’effets secondaires du jab couvrent un large éventail de blessures et de symptômes, allant des crises cardiaques et des caillots sanguins aux problèmes digestifs en passant par la perte de la vue et des mouvements. « Ma mère a eu une crise cardiaque 4 jours après avoir reçu son premier vaccin. Elle a maintenant un caillot de sang dans les poumons », a commenté Jessica Mauldin.

Tous les commentaires n’étaient pas non plus aussi « réservés » que ceux-ci ; il y avait beaucoup de colère et de frustration chez beaucoup d’entre eux :

“Donc, la section des commentaires ne se déroule pas comme vous l’aviez prévu”, a écrit Nicole Boucher Sargent. “Cela s’est retourné contre vous, les SOB pourris dans les médias”, a déclaré Scott McCarty. La publication a depuis eu au moins 125 000 commentaires et 125 000 partages. Le fort ratio de commentaires sur la mort et les blessures du jab raconte une histoire radicalement différente sur la sécurité et l’utilité du tir que celle partagée par les médias grand public comme WXYZ-TV.

Puis j’ai vu cette triste vidéo :

https://www.facebook.com/carrie.martinez.7399/posts/1538203933182249

Si par hasard les « fact checkers » de Facebook suppriment la vidéo au moment de la publication de ce blog, la courte vidéo de 2 minutes était celle d’une jeune femme qui avait reçu le jab se faisant conduire à l’hôpital par son amie. La raison? Elle ne pouvait pas tenir la tête haute et avait des spasmes sur l’ordre de la Danse de Saint-Guy. On lui a donné une tape sur la tête et on lui a dit qu’ils ne pouvaient rien faire, et la vidéo, après avoir montré la pauvre femme dans un lit d’hôpital spasmodique et tremblant de manière incontrôlable, se termine avec les deux femmes pleurant sur les marches de l’hôpital.

De telles vidéos ne sont pas rares et peuvent être trouvées sur YouTube et d’autres points de vente.

Toute cette tristesse, avec l’histoire de Detroit, m’a donné une idée…

Lire la suite @ GizaDeathStar.com

Lien source

Le message LA PROCHAINE FOIS QUE VOS MÉDIAS LOCAUX DIT QUE C’EST SR… est apparu en premier sur ..