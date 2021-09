La prochaine génération de vélos électriques sera vraiment intelligente, mais vous garderez le contrôle

Les vélos électriques évoluent rapidement. Non seulement les cadres deviennent plus légers et plus durables, mais la technologie qui les alimente et les contrôle devient également plus intelligente. Les moteurs, les écrans, les batteries et les applications mobiles évoluent tous, et toute l’expérience de conduite du vélo électrique s’est transformée en quelque chose de fluide et de convivial en quelques années seulement.

Cela est en grande partie dû aux systèmes d’entraînement, dont la plupart sont construits par une petite poignée d’entreprises. Vous ne verrez pas le nom Bosch gravé sur un tube supérieur, mais de grandes marques telles que Cannondale, Canyon, Kona, Peugeot, Raleigh et Trek comptent toutes sur ses composants pour alimenter leurs vélos électriques. Qu’il s’agisse de VTT, de cyclotouristes, d’hybrides ou de vélos cargo, ils utilisent tous des batteries, des moteurs, des ordinateurs et des écrans Bosch.

C’est pourquoi le nouveau « système intelligent » de Bosch est une grande nouveauté. Le package, qui commencera à être déployé en 2022, comprend une nouvelle batterie haute capacité, une unité de commande LED, un écran Kiox et une application Flow – et il pourrait très bien être rangé dans votre prochain vélo électrique.

TechRadar s’est entretenu avec Claus Fleischer, PDG de Bosch eBike Systems, pour savoir exactement comment tout cela vous affectera en tant que cycliste et à quelles différences vous pouvez vous attendre.

Personnalisez votre vélo électrique

Au lancement, le système intelligent comprendra une batterie, une télécommande et une unité d’entraînement. De nombreux autres composants suivront au cours des années à venir, mais Fleischer a expliqué que les changements les plus importants pour les cyclistes seront la nouvelle application eBike Flow.

“Ce qui est le plus important au départ pour le cycliste, ce sont les réglages, que vous pouvez utiliser pour ajuster le vélo à votre guise”, a-t-il déclaré. Vous pouvez donc choisir différents modes, différentes configurations et les ajuster à votre propre style de conduite.

Par exemple, vous pouvez choisir un mode d’assistance à l’aide de la télécommande du guidon de votre vélo, mais si vous plongez dans l’application, vous pourrez affiner les paramètres de puissance à votre guise. Et ce n’est pas tout.

Le système intelligent Bosch sera lancé en 2022 (Crédit image : Bosch)

« De nombreux cyclistes aiment suivre leurs activités », a déclaré Fleischer. « En règle générale, vous devez commencer le suivi des activités, mais nous avons développé une intégration transparente. Si vous avez connecté l’application au système et que vous commencez à pédaler, le suivi démarre et vous n’avez pas à appuyer sur un bouton. Et lorsque vous vous arrêtez, votre suivi d’activité s’arrête et vous disposez de toutes les informations dans l’application et dans le cloud.

Ce système sera compatible avec Apple Health au lancement, et l’intégration avec davantage d’applications tierces devrait suivre bientôt.

Une autre fonctionnalité extrêmement importante est les mises à jour en direct, qui vous permettront de télécharger le dernier firmware pour votre vélo via l’application.

Les mises à jour du micrologiciel sont une partie essentielle de la maintenance des vélos électriques, comme Julian Thrasher, responsable de la formation chez Shimano, l’a déclaré à TechRadar dans une récente interview – et c’est quelque chose qui devrait généralement être fait dans un magasin de vélos professionnel ou un centre de service.

“[Firmware updates] s’assurer que tout bogue dans le système qui [the developers] ont découvert sont retirés, que tous les composants parlent efficacement ensemble, et parfois il peut y avoir de petites mises à niveau », a déclaré Thrasher. « Fondamentalement, il y aura des fonctionnalités qui sortiront que le nouveau firmware s’adaptera, donc c’est une très bonne mise à niveau virtuelle. »

Être capable de gérer ces mises à jour vous-même signifie que vous aurez toujours les dernières mises à jour de sécurité et de performances directement de Bosch.

« Nous utilisons tous des smartphones et des ordinateurs », a déclaré Fleischer, « Et nous obtenons fréquemment des mises à jour logicielles pour tous nos appareils. C’est donc une prochaine étape logique d’avoir toutes les mises à jour logicielles pour l’ensemble du système.

Sécurité automatisée

En matière de sécurité, Bosch travaille avec des organismes gouvernementaux pour mettre en place davantage d’infrastructures cyclables, mais il a également des solutions technologiques en préparation. En 2018, la société a lancé des freins antiblocage pour la roue d’un vélo électrique et continue d’adapter d’autres technologies des voitures et des motos.

“C’est la sécurité active”, a déclaré Fleischer, “mais nous avons également des solutions dans le monde numérique, comme un service de connexion et d’appel. Une fois que vous avez un accident, [the system] peut vous accompagner en envoyant un appel à une agence, [who] surveillera votre situation.

L’application eBike Flow sera au cœur du nouveau système intelligent (Crédit image : Bosch)

Bosch espère également développer une norme qui permettra aux vélos de communiquer avec les voitures et les infrastructures, et pourra fournir un système d’alerte précoce afin que les cyclistes sachent ce qui se passe autour d’eux.

Fleischer dit que c’est encore un concept pour le moment. “Il n’y a rien pour le salon Eurobike de l’année prochaine, et pas avant deux ou trois ans”, nous a-t-il dit, “mais il est important que l’industrie y travaille avec tous les différents partenaires comme les fabricants, les autres fournisseurs de systèmes et les fournisseurs de communication.”

C’est une période passionnante et les vélos électriques n’ont jamais été aussi populaires. En fait, ils sont maintenant si largement acceptés que vous pouvez même en acheter un chez Best Buy.

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir comment la moto s’est développée, dans toute l’Europe et dans différents pays”, nous a dit Fleischer. « Ces dernières années, plus de cyclistes ont utilisé des vélos électriques et ont roulé plus souvent et encore plus longtemps qu’avec un vélo normal. […] pour le transport et pour les trajets domicile-travail, et pour les sports et le style de vie.

Quelle que soit l’utilisation que vous en ferez, votre prochain vélo électrique sera beaucoup plus intelligent et vous donnera beaucoup plus de contrôle.