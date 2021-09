La prochaine grande chose à perturber le marché du commerce électronique de 5 000 milliards de dollars

Laissez-moi vous poser une question simple : comment découvrez-vous de nouvelles marques et de nouveaux produits ?

Utilisez-vous toujours des magazines et des catalogues physiques ? Ou êtes-vous une personne d’Amazon.com ? Peut-être utilisez-vous Google ?

Eh bien, si vous êtes comme la plupart des gens, la principale façon de découvrir de nouvelles marques et de nouveaux produits n’est pas l’une de ces choses.

Au lieu de cela, c’est à travers des médias sociaux.

Environ 3,4 MILLIARDS de personnes à travers le monde sont connectés aux réseaux sociaux. Sur ces 3,4 milliards de personnes, 80 % utilisent les réseaux sociaux pour découvrir de nouvelles marques… et plus de 75 % ont acheté un produit à la suite d’une publication ou d’une interaction sur les réseaux sociaux.

Le lien entre le commerce électronique et les médias sociaux

En effet, une récente Carré (NYSE :SQ) a demandé à 1 800 consommateurs américains quelle était la principale façon dont ils ont découvert de nouvelles entreprises.

La réponse la plus populaire ? Facebook (NASDAQ :FB) – et ce n’était pas proche.

Cela ne devrait pas être si surprenant.

Après tout, l’utilisateur moyen a dépensé deux heures et 24 minutes par jour sur les plateformes de médias sociaux en 2020. Et alors que les médias sociaux étaient un endroit où les amis partageaient des messages et des images, c’est maintenant une sorte de «mairie» numérique où les entreprises et les influenceurs proposent des produits et des services tout le temps.

Naturellement, si vous passez deux heures et demie dans ce genre de forum, vous serez exposé à toutes sortes de nouveaux produits et services. En plus de tout cela, des entreprises comme Facebook et Twitter (NYSE :TWTR) exploitent des millions de points de données sur vos centres d’intérêt pour vous mettre en relation avec des publicités pour des produits et services qui vous intéresseront. promotions de services.

Bien sûr, vous allez être intéressé par certains de ces produits et services.

Mais c’est là que tout le processus s’est traditionnellement arrêté sur les réseaux sociaux – avec intérêt. Parce qu’une fois intéressé, le modèle traditionnel vous obligerait à cliquer sur cette publication ou cette annonce, auquel cas vous êtes redirigé vers un nouveau site Web et quittez l’ensemble de l’écosystème des médias sociaux.

Je ne sais pas pour vous, mais dès que cela se produit, j’appuie sur le bouton « retour » aussi vite que possible. Je ne veux pas découvrir un tout nouveau site Web, parcourir de nouveaux produits et, après tout, devoir saisir de nouvelles informations de paiement si je finis par acheter quelque chose.

Et si le processus de découverte de produits sur les réseaux sociaux ne se terminait pas par un intérêt ? Et si les plateformes de réseaux sociaux vous permettaient d’acheter des produits et services directement sur leurs plateformes ?

C’est exactement ce qui se passe en ce moment, et cela donne naissance à une toute nouvelle industrie qui, je pense, peut être la prochaine grande chose dans le commerce de détail – Achats sociaux.

Et qu’est-ce que le Social Shopping ?

Un exemple : la semaine dernière, le fournisseur de solutions de commerce électronique Shopify, qui fournit des solutions de vente en ligne à une armée de petits commerçants et détaillants à travers le monde, s’est associé à TIC Tac — la plate-forme de streaming vidéo ultra-populaire — pour permettre aux utilisateurs de TikTok de faire leurs achats directement dans l’application TikTok pour la toute première fois.

Autre exemple : quelques semaines auparavant, Poshmark (NASDAQ :CHIC) — la plateforme de revente de commerce électronique en ligne — et Se casser (NYSE :MAGASIN) – l’application de partage de photos sur les réseaux sociaux – s’est associée à une initiative de shopping social qui permettra aux vendeurs Poshmark de vendre via Snap.

Gens, la révolution du shopping social est à nos portes.

Les implications économiques sont énormes. Les ventes mondiales du commerce électronique devraient atteindre 5 000 milliards de dollars cette année, selon eMarketer.

Étant donné que 80 % des consommateurs utilisent les médias sociaux pour découvrir de nouvelles marques, nous pensons qu’il est très probable qu’une grande partie de ce gâteau de vente de 5 000 milliards de dollars migrera vers les canaux d’achat sociaux au cours de la prochaine décennie, car Facebook, Se casser, Pinterest, Twitter, Instagram, TIC Tac, et d’autres étoffent de solides expériences d’achat sur les réseaux sociaux.

L’implication est que les anciennes plateformes de commerce électronique comme Amazon (NASDAQ :AMZN) et Etsy (NASDAQ :ETSY) peut subir la pression de la concurrence accrue des plateformes de médias sociaux dans les années 2020 – et que, plus important encore, ces plateformes de médias sociaux pourraient créer d’énormes entreprises de commerce électronique qui complètent leurs empires de publicité numérique (la plupart des plateformes sociales monétisent grâce à des publicités).

Cela vous semble-t-il une raison d’être optimiste sur les actions des médias sociaux ?

C’est absolument le cas !

