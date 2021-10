La prochaine grande chose – Apple n’a pas besoin de se dépêcher de le trouver, selon un analyste

Les inquiétudes des analystes concernant l’avenir de l’AAPL sont si courantes qu’elles ont conduit au mème « Apple est condamné ». Mais l’un d’eux a écrit un excellent contrepoint au récit selon lequel il est vital pour Apple de trouver et de lancer rapidement The Next Big Thing…

Benedict Evans écrit que quels que soient les arguments et les paniques qui surviennent autour des perspectives de l’entreprise, le simple fait est qu’elle continue de façon fiable à transformer le métal en argent – ​​même si je pourrais contester la partie « exactement dans les délais » !

Chaque année, avec une précision métronomique, il fournit un autre nouvel ensemble de matériel et de logiciels, et un autre ensemble de blocs de construction technologiques qui s’intègrent dans un plan stratégique d’une décennie. Peu importe Apple dans les années 1990 – Microsoft dans les années 1990 n’a jamais pu gérer cela. Chaque année, un tout nouveau téléphone arrive, exactement dans les délais, gardant ou menant le rythme pour l’ensemble de l’industrie, puis expédié dans les centaines de millions d’unités, usinées en aluminium et en acier inoxydable, avec une marge brute de 40 %. C’est très difficile. Apple a été le pionnier des PC, puis a perdu le marché et a à peine survécu. Mais maintenant, il est plus gros que les PC – il y a plus d’iPhone et d’iPad en cours d’utilisation aujourd’hui que tous les PC combinés, et ils exécutent des puces créées par Apple qui devancent Intel ou Qualcomm. À l’époque de Microsoft, tout dans la technologie était un accessoire pour PC, mais maintenant les PC sont des accessoires pour smartphones, et Apple fait très bien les smartphones.

Ce n’est pas vrai pour tout le monde, par exemple. Bon nombre d’entre nous ici considèrent le Mac comme notre appareil principal, et les joueurs contesteraient également cette affirmation. Mais je pense que c’est vrai pour les consommateurs de masse : le smartphone est au centre de leur vie numérique.

Evans reconnaît certains des défis pour l’AAPL. En particulier, les revenus des Services seront touchés par les mesures antitrust. Les revenus de l’App Store subiront d’autres coups, et on ne sait pas combien de temps l’entreprise pourra continuer à récolter 10 milliards de dollars par an de Google pour être le moteur de recherche par défaut sur iPhone. Mais l’entreprise prospérerait sans l’un ou l’autre.

Il soutient qu’il y a trop d’inquiétudes quant au temps qu’il faudra à Apple pour lancer la prochaine grande catégorie de produits. Il le fera tôt ou tard, mais…

Pendant ce temps, elle continuera à fabriquer un certain type de produit pour un certain type de client. C’est le plan depuis le premier Macintosh, et à certains égards, tout ce qui a changé, c’est le nombre de ces clients. Le Mac d’origine s’est vendu à quelques centaines de milliers d’unités en 1984, mais Apple vend désormais un demi-million d’iPhones chaque jour. Apple et le marché se sont développés l’un dans l’autre.

Je ne pense pas qu’Evans plaide pour la complaisance. Les grands acteurs dominants finissent parfois par être laissés pour compte. Regardez Microsoft et BlackBerry dans l’espace mobile, par exemple. Apple doit continuer à demander « Quelle est la prochaine étape ? » Mais il y a tout lieu de croire qu’il continue de faire exactement cela, et qu’à un moment donné, il trouvera effectivement The Next Big Thing. En attendant, il continue d’expédier et les gens continuent d’acheter.

Photo : Louis Reed/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :