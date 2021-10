La prochaine grande chose Qu’est-ce que le métaverse ?

18/10/2021 à 9h28 CEST

SPORT.es

Le métaverse est un concept dont les entreprises technologiques, les spécialistes du marketing et les analystes parlent comme la prochaine grande chose. Il attire l’attention – et l’argent – de certains des plus grands noms de la technologie, comme Mark Zuckerberg de Facebook et Tim Sweeney d’Epic Games.

Pour le nouveau, cela peut sembler être une version améliorée de la réalité virtuelle (VR), mais certaines personnes pensent que le métavers pourrait être l’avenir d’Internet. En fait, la croyance est que cela pourrait être pour réalité virtuelle ce que le smartphone moderne est aux premiers téléphones portables maladroits des années 1980.

Au lieu d’être sur un ordinateur, dans le métaverse, vous pouvez utiliser un casque pour entrer dans un monde virtuel qui connecte toutes sortes d’environnements numériques. Contrairement à la réalité virtuelle d’aujourd’hui, qui est principalement utilisée pour les jeux, ce monde virtuel pourrait être utilisé pour pratiquement n’importe quoi: travail, jeu, concerts, sorties au cinéma ou tout simplement pour sortir.