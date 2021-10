La prochaine grande mise à jour de Division 2 et le nouveau mode de jeu reportés en février 2022

La division 2 attend sa prochaine grande mise à jour depuis longtemps maintenant – et il s’avère que le jeu va attendre encore plus longtemps jusqu’à ce qu’une énorme nouvelle baisse de contenu apparaisse dans le jeu de tir à monde partagé.

Dans le cadre d’un appel avec des investisseurs à la suite de la révélation des résultats d’Ubisoft au troisième trimestre de l’exercice 2020-21, en février dernier, Ubisoft a déclaré que le nouveau contenu de The Division était censé être en route en 2021 et 2022. Il semble que l’éditeur ait peut-être parlé trop tôt, cependant, comme cette semaine, la société française a annoncé qu’elle repousserait la baisse du contenu en février prochain afin de s’assurer qu’il soit livré « à égalité avec [its] vision ».

« Plus tôt cette année, nous avons partagé notre engagement à continuer à soutenir The Division 2 », lit-on dans un communiqué. « Depuis lors, nous avons fait diverses itérations sur les plans et nous nous sommes activement mis au défi de ne pas compromettre la qualité et les ambitions de ce nouveau contenu.

« Nous restons convaincus que ce contenu apportera une expérience passionnante à nos joueurs et ouvrira la voie à l’avenir de The Division 2 avec de futures mises à jour du titre à venir en 2022. Ce temps supplémentaire permettra à notre équipe de développement passionnée de fournir la meilleure qualité pour cela. Nouveau contenu. Bien sûr, nous continuerons entre-temps à soutenir le jeu et à travailler sur les problèmes les plus urgents en direct. »

Malgré ce nouveau retard, la société estime qu’il est « trop ​​tôt pour partager tous les détails » sur « les plus ambitieux du studio [update] à ce jour ». Pourtant, à partir du 28 octobre, nous allons commencer à recevoir des diffusions en direct, détaillant à quoi s’attendre lorsque le nouveau contenu arrivera.

Si vous avez faim de quelque chose d’un peu plus substantiel, ne vous inquiétez pas : Ubisoft aura une révélation éclatante de la prochaine mise à jour en janvier 2022.

« Pour nous assurer que nous construisons la meilleure expérience », a expliqué Ubisoft. « Nous organiserons également une période PTS dédiée sur PC pour recueillir vos retours et nous aider à mettre la touche finale avant la sortie. »

Ubisoft a fait une bonne part des annonces de retard, récemment. En été, la société a retardé de plusieurs mois Riders Republic et Rainbow Six Extraction, et bon nombre de ses jeux n’ont toujours pas de date de sortie.

Pour l’instant, nous pouvons tous profiter de l’idée d’une autre grosse mise à jour pour un jeu préexistant arrivant en même temps qu’Elden Ring, Dying Light 2, Horizon Forbidden West, Saints Row, l’extension Witch Queen de Destiny 2 et bien d’autres encore. . Beau.