La prochaine grande mise à jour de The Division 2 a été retardée jusqu’en février 2022

Après une année un peu lente, l’équipe de Division 2 a publié une nouvelle feuille de route pour l’avenir du jeu, qui repousse sa prochaine grande mise à jour à février 2022. Jusque-là, indique le blog, les joueurs obtiendront plus du développeur équipe dans les coulisses, avec le retour de la série Intelligence Annex d’articles approfondis sur les fonctionnalités et les changements à venir.

Au début de cette année, Ubisoft a confirmé que The Division 2 continuerait à recevoir du nouveau contenu tout au long de l’année grâce à son solide soutien communautaire. Depuis lors, cependant, le jeu n’a vu que des rediffusions des saisons précédentes, la mise à jour majeure promise ne se matérialisant jamais. Désormais, les joueurs devront attendre jusqu’en février 2022 pour le nouveau contenu – lorsque tout nouveau contenu devra également rivaliser avec une liste de nouvelles sorties de jeux solides prévues pour février.

Lecture en cours : The Division 2 – Bande-annonce officielle de lancement de Cinematic Warlords of New York

La mise à jour des actualités n’a pas donné trop de détails sur le nouveau contenu auquel les joueurs peuvent s’attendre, tout ce que nous savons à ce stade, il s’agira d’une nouvelle saison et d’un mode de jeu associé. Le message indique également que les détails de la nouvelle saison et son contenu ne seront pas correctement révélés avant janvier 2022.

D’ici là, les joueurs peuvent au moins s’attendre à un événement en jeu à la fin de la saison 7 en décembre. L’événement utilisera également des rediffusions, réintroduisant certains des événements mondiaux préférés de la communauté et offrant de nouvelles récompenses aux joueurs qui y participent.

