La prochaine grande révélation de Final Fantasy XVI exclusive à la PS5 arrive au printemps 2022, le développement est retardé

Le producteur de Final Fantasy XVI, Naoki Yoshida, a déclaré que la prochaine grande révélation du jeu aurait lieu au printemps 2022. Yoshida avait initialement déclaré que plus d’informations viendraient plus tard cette année, mais en raison de complications autour de COVID-19, le développement du jeu a été retardé de près de la moitié d’un an.

L’équipe de développement est composée d’employés du monde entier, et afin de compenser les effets de COVID-19, la main-d’œuvre a dû se décentraliser et travailler à domicile. « Cela a malheureusement entravé la communication du bureau de Tokyo, ce qui, à son tour, a entraîné des retards ou, dans des cas extrêmes, des annulations de livraisons d’actifs de nos partenaires d’externalisation », a expliqué Yoshida.

Malgré ces défis, Yoshida espère qu’ils auront un impact minimal d’ici la nouvelle année. L’équipe travaille à augmenter la qualité des ressources graphiques, à affiner les mécanismes de combat, à étoffer les batailles individuelles, à retoucher les cinématiques et à augmenter l’optimisation graphique globale.

L’objectif est maintenant de permettre à l’équipe d’avoir le plus de temps possible avec Final Fantasy XVI afin qu’il puisse être entièrement peaufiné lors de sa sortie. Vous pouvez lire la déclaration complète de Yoshida ci-dessous.

On ne sait pas grand-chose de Final Fantasy XVI pour le moment, mais nous connaissons les noms de trois personnages : Clive, Joshua et Jill. Il est également confirmé qu’il est plus orienté vers l’action. Le jeu n’est pas apparu au Tokyo Game Show en septembre dernier, mais à ce moment-là, l’histoire était terminée et les voix off en anglais étaient presque terminées.

Final Fantasy XVI sera lancé sur PlayStation 5 en exclusivité sur console chronométrée. Les autres plateformes n’ont pas encore été annoncées.

