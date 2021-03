La prochaine Life is Strange abandonne le format de sortie épisodique – et il sortira en septembre

Le prochain chapitre de la série bien-aimée Life is Strange est intitulé La vie est étrange: les vraies couleurs – et vous pourrez y jouer cette année.

True Colors est une continuation du style thématique général de la série mais rompt avec les histoires des deux entrées précédentes en mettant en vedette un nouveau protagoniste avec un nouveau pouvoir surnaturel, un nouveau mystère à résoudre dans un nouvel endroit et un (presque) toute nouvelle distribution.

Dans True Colors, les joueurs joueront le rôle d’Alex Chen, une jeune femme américano-asiatique qui a grandi en famille d’accueil. Alex est invitée dans la ville pittoresque de Haven Springs par son frère, dont elle est séparée depuis huit ans. Elle arrive, rencontre les habitants de cette jolie petite ville nichée au pied des montagnes, puis le désastre se produit. Son frère meurt, tué dans un accident.

Cependant, tout n’est pas ce qu’il semble – et c’est là que le pouvoir d’Alex entre en jeu. Suivant la tradition Life is Strange, Alex a une capacité unique – ou une malédiction, comme elle l’appelle au début du jeu. Alex peut ressentir les émotions des autres, qui sont représentées pour elle et le joueur dans des éclats de couleurs brillantes autour des gens – d’où le titre du jeu, True Colors. Utilisant ce pouvoir psychique de l’empathie, Alex tente de découvrir ce qui est vraiment arrivé à son frère.

Alex est un peu musicienne, et tout au long du jeu, elle jouera parfois de la guitare et chantera. Dans la première séquence, nous la voyons jouer une petite reprise acoustique en solo de Radiohead’s Creep, un choix sur le nez pour un personnage béni / maudit avec une capacité surnaturelle.

La musique continue bien sûr à jouer un rôle important dans la série, et True Colors présentera de nouveaux morceaux de mxmtoon et Novo Armor, ainsi que des morceaux sous licence de Phoebe Bridgers, Gabrielle Aplin et Radiohead.

Étant donné qu’il s’agit d’une toute nouvelle histoire, aucun joueur n’a besoin d’avoir expérimenté les titres précédents de la série Life is Strange. Il y a au moins un report mineur pour les fans, cependant – Steph, dont les fans se souviendront de Life is Strange: Before the Storm, est un résident de Haven Springs. Steph est en fait l’un des deux intérêts romantiques potentiels pour Alex dans True Colors, l’autre étant Ryan, un nouveau personnage.

Au-delà du tout nouveau récit, Life is Strange: True Colors apporte également une variété de changements dans les coulisses. Le développeur original de Life is Strange, Dontnod Games, ne revient pas dans la franchise, avec True Colors provenant du développeur américain Deck 9 Games – le même studio responsable du spin-off de LiS Before the Storm.

Deck 9 Games ne se relâche pas non plus. Pour la première fois dans LiS, les caractères sont rendus à l’aide de la technologie de capture de performances complètes. Vous pourrez explorer plus ouvertement une partie de la ville de Haven Springs. Le studio le décrit comme l’entrée la plus avancée de la série sur le plan visuel.

De plus, le format de publication est en train de changer. Bien que l’histoire soit toujours divisée par des marqueurs de chapitre clairs et délimités que vous pouvez utiliser pour les pauses, vous n’aurez pas à attendre la sortie de chaque épisode de manière séquentielle. La structure épisodique a disparu; le jour de la sortie, vous pourrez acheter le jeu complet et le grignoter le premier jour si vous le souhaitez.

Life is Strange: True Colors sera disponible le 10 septembre sur PS4 / PS5, Xbox One / Series X / S, Stadia et PC via Steam et le Windows Store. Des éditions Standard, Deluxe et Ultimate du jeu seront disponibles. Si vous précommandez, vous obtiendrez une tenue bonus pour Alex.

En plus de ce qui précède, l’original Life is Strange et son spin-off précédent Before the Storm obtiendront une collection remasterisée à un moment donné à l’automne 2021. Ce remaster propose des graphismes et des animations améliorés, les deux jeux fonctionnant sur Unreal Engine 4. Ce remaster sortira pour la première fois dans le cadre de l’édition ultime de Life is Strange: True Colors, mais sera lancé plus tard en tant que jeu autonome.