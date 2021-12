La prochaine mégatendance a commencé

L’ère à venir de l’informatique quantique… comment elle inaugurera une nouvelle ère pour notre monde… une entreprise à la pointe de la technologie à considérer aujourd’hui

Les atomes ne suivent pas les règles traditionnelles de la physique.

Nos meilleurs scientifiques comprennent maintenant que les particules quantiques peuvent avancer ou reculer dans le temps.

ça devient de plus en plus fou…

Ils peuvent également exister à deux endroits à la fois… et même se téléporter.

C’est des trucs époustouflants.

Maintenant, considérez que ces comportements étranges sont ce que les principaux technologues essaient d’exploiter en créant un outil qui transformera, eh bien, tout.

*** Cet outil est l’ordinateur quantique

Voici une description résumée de notre expert en hypercroissance, Luke Lango :

Alors que l’ingénierie derrière l’informatique quantique est super complexe, la grande idée est assez simple : prendre les attributs uniques de la mécanique quantique – tels que le superpositionnement et l’intrication – et les appliquer à l’informatique, afin de créer une nouvelle génération d’ordinateurs quantiques qui peut faire des choses infiniment plus vite que même les superordinateurs les plus rapides peuvent le faire aujourd’hui.

Il est difficile de saisir la vitesse supplémentaire de ces ordinateurs quantiques et ce que cela signifie pour les avancées technologiques à venir.

Mais considérez cette comparaison de Peter Chapman, PDG de la principale startup quantique, IonQ :

Les différences entre les ordinateurs quantiques et les ordinateurs classiques sont encore plus vastes que celles entre les ordinateurs classiques et le stylo et le papier.

Le futuriste Bernard Marr écrit que les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes qui prendraient un milliard d’années à un ordinateur traditionnel.

Et il ne s’agit pas seulement d’un type de technologie « plus tard dans la décennie » – nous avançons déjà sur la pointe des pieds dans ce monde.

À partir du moyen :

En 2019, l’ordinateur quantique de Google a effectué un calcul en moins de quatre minutes qui prendrait 10 000 ans à l’ordinateur le plus puissant du monde… Cela rend l’ordinateur quantique de Google environ 158 millions de fois plus rapide que le supercalculateur le plus rapide du monde… C’est la graine du premier ordinateur quantique entièrement fonctionnel au monde qui peut fabriquer de meilleurs médicaments, créer une intelligence artificielle plus intelligente et résoudre les grandes énigmes du cosmos…

En ce qui concerne la capacité des ordinateurs quantiques à « tout changer », il existe de nombreux exemples, mais considérez peut-être le plus important – les soins de santé.

De Forbes :

Les ordinateurs quantiques pourraient permettre une progression drastique dans la découverte et le développement de médicaments, donnant finalement aux scientifiques la capacité de résoudre des problèmes actuellement insolubles… Des scientifiques, tels que ceux de la société pharmaceutique suisse Roche, espèrent que les simulations quantiques accéléreront le développement de médicaments et de vaccins pour se protéger contre Covid-19, la grippe, le cancer et même potentiellement trouver un remède contre la maladie d’Alzheimer.

*** La grande technologie injecte déjà de l’argent dans cette technologie naissante

Google n’est pas le seul grand nom de la technologie à investir de l’argent dans la recherche ici.

Revenons à Luc :

En décembre 2019, Amazon a annoncé que la société se lancerait dans l’espace de calcul quantique en lançant Frein, sa propre entreprise d’informatique quantique en tant que service (QCaaS). Pas deux semaines plus tard, Intel a dévoilé une puce de contrôle cryogénique unique en son genre – Crête de cheval – pour aider à faciliter le développement de systèmes informatiques quantiques full-stack. Plus récemment, IBM vient d’expédier son premier ordinateur quantique en Allemagne (cet été), marquant ainsi le premier ordinateur quantique en Europe. (Cet été également), des chercheurs de l’Université d’Innsbruck, en Autriche, ont fabriqué un processeur informatique quantique compact qui tient dans deux petites boîtes – un énorme pas en avant pour la miniaturisation de ces ordinateurs. Mes amis… la révolution de l’informatique quantique commence à présent… et au cours de la prochaine décennie, l’essor de l’informatique quantique deviendra l’une des plus grandes tendances d’investissement de Wall Street.

Mettons quelques chiffres sur la demande de Luke.

De GlobalNewswire :

La taille du marché mondial de l’informatique quantique devrait atteindre 487,4 millions USD en 2021 et devrait atteindre 3728,4 millions USD d’ici 2030 à un TCAC de 25,40% sur la période de prévision de 2021 à 2030.

Nous vous apporterons des nouvelles des avancées ici dans le Digest au cours des années à venir, ainsi que des recommandations quantiques spécifiques pour votre portefeuille. Mais il n’est jamais trop tôt pour commencer.

Et donc aujourd’hui, nous regardons par-dessus l’épaule de Luke une récente pièce de théâtre sur l’informatique quantique sur laquelle il a écrit à son service, Le rapport quotidien des actions 10X. Il s’avère que cette société est la même que notre expert en capital-risque, Cody Shirk, a souligné dans son récent numéro de Recueil de capital-risque.

Ce qui va arriver avec l’informatique quantique va être tout simplement étonnant. Aujourd’hui, mettons sur votre radar une entreprise qui se trouve au milieu de tout cela.

***Une entreprise d’informatique quantique « pure play »

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Luke est l’analyste derrière le Quotidien 10X, comme nous l’appelons. Sa spécialité est de trouver des innovateurs technologiques leaders sur le marché qui sont à l’avant-garde des tendances explosives, capables de générer des rendements 10X pour les investisseurs sur le long terme.

Le Daily 10X ne ressemble à rien d’autre que nous proposons. Luke ne tient pas de portefeuille et ne donne pas de conseils de vente. Mais chaque jour où le marché est ouvert, il met en avant une action à petite capitalisation avec un potentiel de croissance de 1000%.

C’est une approche lucrative des marchés. Pour illustrer, au cours des cinq dernières années seulement, Luke a recommandé 17 actions gagnantes différentes de 1000%+. La plupart des investisseurs ne profitent même jamais d’un tel gagnant 10X.

Pour en revenir aux ordinateurs quantiques, quelle est l’entreprise sur le radar de Luke ? Le même qui a attiré l’attention de Cody Shirk ?

De Luc :

La société dont nous parlons est Rigetti, qui devient publique via une fusion SPAC avec Supernova Partners Acquisition Company II (SNII). Rigetti est une entreprise d’informatique quantique fondée en 2013 par quelqu’un que nous percevons comme un génie des temps modernes, Chad Rigetti. M. Rigetti est titulaire d’un doctorat en physique appliquée de Yale et a précédemment été chercheur pendant trois ans au sein du groupe d’informatique quantique d’IBM. Très peu de gens connaissent l’industrie de l’informatique quantique comme lui. Au cours des huit dernières années, Rigetti s’est imposé comme un leader d’opinion et de technologie dans le domaine de l’informatique quantique. La société a noué d’énormes partenariats avec des acteurs de la technologie de l’énergie – comme Amazon Web Services – et s’est retrouvée citée dans plus de 1 000 publications évaluées par des pairs. L’entreprise a également constitué un effectif de plus de 130 employés, dont plus de 40 sont titulaires d’un doctorat.

Dans le numéro de Luke, il plonge dans l’avantage concurrentiel de Rigetti – son architecture de puce propriétaire et évolutive. Il note qu’il « semble être très efficace et très défendable ».

Mais ce qui est particulièrement intéressant en ce moment, c’est sa valorisation. Avec seulement 1,7 milliard de dollars, il est bien en deçà des autres startups d’informatique quantique évaluées à plusieurs milliards de dollars.

***Comment Rigetti pourrait-il décupler votre investissement ?

Revenons à Luc :

La direction fixe son marché adressable à 850 milliards de dollars, ce qui est très similaire aux estimations émises par d’autres sociétés publiques d’informatique quantique. Les revenus sont attendus autour de 600 millions de dollars d’ici 2026. Ce nombre pourrait facilement éclipser 1 milliard de dollars d’ici 2030. Les stocks de logiciels d’application de cet acabit ont tendance à se négocier autour de 11 fois les ventes. Cela implique un objectif de valorisation à long terme de 11 milliards de dollars.

***Une dernière note sur Rigetti et l’investissement en informatique quantique en général

Luke fait valoir un point important, à savoir que nous sommes dans les premiers jours lorsqu’il s’agit d’investir ici. Cela signifie beaucoup de risques – nous ne savons tout simplement pas qui seront les gagnants de demain.

Dans ce type de situation, des positions de petite taille dans un panier de sociétés liées au secteur sont souvent la meilleure approche. Cela offre une diversification, ainsi que la possibilité d’aligner une partie de votre argent sur le grand gagnant de demain.

Sur ce, voici Luke pour nous sortir :

Nous sommes amoureux du marché de l’informatique quantique. Je sais. Nous ne sommes pas censés « tomber amoureux » en bourse, mais l’informatique quantique est une rare exception car la tendance sera si grande et si inévitable. Lorsque vous trouvez une tendance avec un potentiel énorme comme celui-ci, vous devez prendre plusieurs tirs au but au sein de l’industrie pour maximiser votre potentiel de retour. C’est surtout pourquoi Rigetti est si intéressant. C’est un autre tir au but de haute qualité dans l’industrie de l’informatique quantique.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg