La prochaine meilleure clé Android TV pourrait venir de Microsoft

De nombreuses personnes utilisant l’un des meilleurs téléphones Android ont essayé le service de streaming Game Pass de Microsoft, et la plupart des gens pensent que c’est un succès. Ce n’est pas nouveau – NVIDIA a commencé à diffuser des titres complets sur console et PC sur Android il y a longtemps, et maintenant même Google est de la partie avec Stadia. L’avantage de Microsoft est sa vaste bibliothèque de titres auxquels les gens veulent vraiment jouer, et ses tarifs sont raisonnables : 15 $ par mois vous permettent de diffuser sur votre console, votre PC et votre téléphone Android, ainsi que l’abonnement Xbox Live Gold et EA Play. Pas. Trop. Minable.

Il y a beaucoup de contenu qui explique en détail le Game Pass et pourquoi vous devriez penser à l’essayer si vous ne l’avez pas fait. Cela pourrait être l’avenir du jeu mobile et cela pourrait même être une raison pour ne même pas prendre la peine d’acheter une console chère. Si rien d’autre, il est un excellent moyen de jouer à des jeux de haute qualité sur presque tous les écrans. Presque.

C’est presque cette partie que Microsoft est déterminé à changer car il veut que vous puissiez utiliser Game Pass sur tous écran – ce qui signifie vraiment votre téléviseur – sans dépenser beaucoup d’argent sur une nouvelle Xbox. Au cours de la semaine de l’E3, Microsoft a déclaré ceci dans un article de blog sur sa page Xbox Wire :

Xbox travaille avec des fabricants mondiaux de téléviseurs pour intégrer l’expérience Xbox directement dans les téléviseurs connectés à Internet sans qu’aucun matériel supplémentaire ne soit requis, à l’exception d’un contrôleur. Xbox construit ses propres appareils de streaming pour les jeux en nuage afin d’atteindre les joueurs sur n’importe quel téléviseur ou moniteur sans avoir besoin d’une console du tout.

Ce n’est pas une nouvelle de dernière minute, et il est probable que vous l’ayez déjà lu dans un article comme celui-ci. Mais cela ne raconte que la moitié de l’histoire car je suis presque certain que si Microsoft construisait une clé HDMI ou un dongle bon marché (et oui, il faudra qu’il soit bon marché) qui vous permet d’utiliser Game Pass sur n’importe quelle télé, il fonctionnera sous Android et fera bien plus que simplement jouer à des jeux Xbox.

Source : Joe Maring / Android Central

OK, c’est une pure spéculation de ma part en ce moment parce que j’ai contacté l’équipe Xbox et leur ai directement posé des questions sur le logiciel de cet appareil à venir. Vous pouvez deviner quelle était la réponse : Nous n’avons plus rien à dire pour le moment. C’est exactement ce que nous attendions tous de Microsoft pour le moment. Mais je ne suis pas le seul à penser qu’Android serait impliqué, et avec cela viendrait plus qu’un simple moyen de jouer à des jeux.

Android Central a également contacté Evan Kubes, le président de Rumble Gaming et un gars vraiment intelligent en ce qui concerne l’industrie du jeu avec quelques questions. Comme Evan n’est pas directement employé par Microsoft, il peut être plus franc et dire ce qu’il pense vraiment. Nous avons posé deux questions qui vont droit au cœur du sujet :

Est-il dans l’intérêt de Microsoft de créer une version de son propre logiciel Xbox qui fonctionnera avec des appareils peu performants, ou l’utilisation d’une solution prédéfinie comme Android est-elle une solution simple et/ou meilleure ?

Développer et posséder de l’IP – en particulier lorsqu’il s’agit d’un logiciel – sera presque toujours la voie privilégiée. En effet, il offrira généralement plus de flexibilité et de liberté aux ingénieurs pour mettre à jour et faire évoluer le produit. Cela dit, la R&D peut être incroyablement coûteuse et prendre beaucoup de temps. Parfois, il est simplement plus facile d’obtenir une licence pour des produits tiers qui sont suffisants et permettent d’obtenir un résultat similaire. Dans ce cas, je ne peux pas dire si Xbox avec Android est une meilleure solution, mais c’est probablement une solution plus rentable et plus rapide.

Attendons-nous à ce que les appareils autonomes Game Pass peu coûteux aient des capacités de diffusion multimédia en continu ? Si oui, cela rend-il encore plus simple l’utilisation d’une solution comme Android car les applications et services sont déjà en place ?

La transition des médias linéaires aux médias numériques se fait très rapidement. Les jeunes générations, en particulier, consomment la quasi-totalité de leurs contenus via des moyens numériques (OTT, Netflix, Twitch, YouTube, etc.). Et sans doute, rien n’a plus profité de cette transition que les plateformes de streaming. Je serais choqué si les appareils autonomes Game Pass n’avaient pas de capacités de diffusion multimédia en continu si, pour rien d’autre, ils peuvent imprimer de l’argent et acquérir des utilisateurs rapidement. Il est donc tout à fait logique d’utiliser des solutions Android, car les applications et les services sont entièrement développés et faciles à utiliser.

Alors oui, il serait tout à fait logique de voir Microsoft utiliser Android pour alimenter une prochaine clé HDMI, et à cause de cela, il pourrait mettre en place le même type de services multimédias en streaming que vous trouverez sur la Xbox elle-même. Ce serait mieux pour Microsoft s’il pouvait trouver un moyen de mettre en place une version de Windows sur du matériel très bas de gamme, mais ce n’est vraiment pas convivial en termes de ressources ou de temps. Maintenant, les choses deviennent intéressantes parce qu’un boîtier TV ou un dongle ou une clé HDMI bon marché (je pense à moins de 100 $) ou quoi que ce soit de Microsoft serait la meilleure expérience Android TV (à ne pas confondre avec Android TV proprement dit) de tous.

Source : Jennifer Locke / Android Central

C’est parce que Microsoft a vu l’écriture sur le mur et sait qu’en ce moment, au moins, Xbox est sa source de revenus. Oui, presque toutes les entreprises utilisent des ordinateurs Windows, et il y en a des milliards, mais un ordinateur de bureau n’est pas quelque chose que vous achetez chaque année. À moins que vous ne soyez comme moi et que vous trouviez de nouvelles façons de casser les choses, de toute façon. Mais un abonnement Game Pass est quelque chose que beaucoup de gens paieront avec plaisir chaque mois, et après X nombre d’abonnements gagnés, le reste est un pur profit. Microsoft peut et s’assurera que le coût de tout appareil compatible Game Pass est raisonnable et qu’il possède des fonctionnalités qui nous donnent tous envie d’en acheter un.

Acheter aujourd’hui ? Obtenez un téléviseur Shield. Acheter demain ? Découvrez d’abord ce que Microsoft a à vendre.

Si vous me demandez aujourd’hui quel Android pour l’expérience télévisuelle vous devriez acheter – et encore une fois, je ne parle pas seulement d’Android TV, la plate-forme, mais d’un moyen de faire fonctionner Android sur votre télé – je dirais que vous devriez acheter un téléviseur NVIDIA Shield . Ils ne sont pas vraiment bon marché, mais ils sont puissants et peuvent jouer à des jeux locaux optimisés pour Shield. Ils peuvent également diffuser des jeux à partir de n’importe quel PC de jeu avec une carte NVIDIA, et vous avez accès à toutes les applications de streaming qu’Android a à offrir. Une seule de ces choses est importante pour la plupart des gens, et c’est la partie “toutes les applications de streaming”. The Shield se démarque vraiment car NVIDIA semble vouloir le maintenir à jour jusqu’à la fin des temps.

Ce dernier morceau est aussi pourquoi vous ne devriez jamais jamais acheter un téléviseur avec Android TV intégré. La plupart des entreprises détestent mettre à jour des choses parce que ce n’est pas gratuit. Si vous êtes un fan d’Android, vous voulez que les choses soient mises à jour. Achetez simplement un téléviseur Shield jusqu’à ce que la clé HDMI Xbox Game Pass soit disponible.

Oui, Stadia est une chose, et il y aura toujours des moyens de faire fonctionner tout ce que Microsoft a à offrir sur une myriade d’appareils, y compris le vieux téléphone Jitterbug de grand-mère et un cordon AV épissé. Et si c’est ce que vous aimez faire, allez-y parce que c’est 1.) cool comme l’enfer et 2.) amusant. Mais la plupart des gens veulent écouter Spotify, regarder Netflix ou Disney+, et peut-être même jouer à Halo Infinite ou Fallout 4 (OK, je suis le seul à vouloir jouer à Fallout 4 mais peu importe). Microsoft va tuer ça. J’en commande un dès que je peux car je sais qu’il a du potentiel.

Source : Android Central Juste parce que Skyrim doit apparaître quelque part.

