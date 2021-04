La prochaine mise à jour Alonzo de Cardano pousse le prix ADA malgré un retard majeur

Compartir

Cardano s’efforcera de devenir un candidat à Ethereum si la prochaine mise à jour d’Alonzo est à la hauteur des attentes qui changent la donne.

La Fondation Cardano est dirigée par Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano et également co-fondateur de la blockchain Ethereum. Le 6 avril, via sa chaîne YouTube, il a parlé de la feuille de route de Cardano couvrant les quatre prochaines années dans une vidéo intitulée «Quelques réflexions sur la feuille de route».

Dans ces réflexions, il a mentionné que, bien que les développeurs de Cardano travaillent à la résolution du problème d’évolutivité et à l’approche de Cardano, il ne s’intéressera à ce problème qu’une fois la mise à jour d’Alonzo terminée. La phase d’évolutivité de la feuille de route de Cardano est à venir, après l’achèvement de la mise à jour de Goguen. Cette phase s’appelle Basho, en l’honneur du maître japonais du haïku du XVIIe siècle.

Cardano (ADA) est devenue l’une des 10 premières crypto-monnaies au monde en termes de capitalisation boursière en peu de temps. Il se classe actuellement au septième rang, avec une capitalisation boursière de plus de 41 milliards de dollars. Il représente près de 2% de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Selon les données de CoinGecko, Cardano a atteint un sommet historique de 1,55 $ le 14 avril.

La mise à jour Deadalus et Alonzo

Le 1er avril, la fondation a publié la mise à jour Deadalus, qui a inauguré la prise en charge des jetons natifs sur la blockchain Cardano, ainsi que le dossier de vote du projet Catalyst Fund3, commençant effectivement le compte à rebours pour que Cardano se convertisse sur une blockchain complètement décentralisée.

Depuis, ce compte à rebours est terminé. Cointelegraph a discuté plus en détail de la mise à jour de Deadalus avec un représentant de la Fondation Cardano. Ils ont déclaré: “Les utilisateurs de Daedalus peuvent désormais utiliser leur portefeuille comme une interface unifiée unique pour recevoir à la fois ADA et une foule d’autres jetons natifs implémentés sur la blockchain Cardano.” De plus, ils ont parlé de Cardano en train de devenir un réseau entièrement décentralisé et ont détaillé:

«Nous sommes ravis d’annoncer que le compte à rebours D = 0, qui signalait la décentralisation complète de la blockchain Cardano, a également été inclus dans la dernière implémentation de Daedalus. Cela marque une étape importante où toutes les parties prenantes de Cardano sont gérées par des opérateurs de parties prenantes dirigés par la communauté. “

Sur son site officiel, Cardano affirme que cet événement de décentralisation en fait l’une des blockchains les plus décentralisées au monde. La prochaine et dernière phase de Goguen sur la feuille de route de Cardano est la mise à jour d’Alonzo qui était auparavant retardée. La mise à jour apportera une fonctionnalité de contrat intelligent à la blockchain. Le développement de cette mise à jour est activé par la plate-forme Plutus, qui apporte un langage de contrat intelligent natif aux utilisateurs de la blockchain Cardano, comme mentionné dans un blog IOHK sur Plutus.

Avant la mise à niveau de Deadalus, Cardano est passé par sa fourchette Mary, qui a introduit des jetons dans le pool de sortie des transactions non dépensées de Cardano qui permet aux mineurs de traiter des jetons personnalisés et des jetons non fongibles avec la même rentabilité que la pièce native du réseau blockchain, ADA. .

En outre, les développeurs de Cardano ont même trouvé un moyen de frapper et de vendre des objets de collection NFT sans la fonctionnalité de contrat intelligent. Cointelegraph s’est entretenu avec Johannes Jensen, chef de produit et de projet chez eToroX, une plateforme d’actifs numériques. Il a dit:

«Le hard fork d’Alonzo introduit un problème de coordination plus complexe, car l’écosystème environnant de fournisseurs de services devra se préparer pleinement au hard fork et aux contrats et jetons intelligents basés sur Cardano.»

ADA pourrait bientôt atteindre 2 $ en raison de la croissance de DeFi

L’ADA de Cardano a enregistré des gains de près de 10% au cours des 14 derniers jours. Étant donné que la barre significative de 2 $ est de 0,6 $ par rapport au cours actuel, au taux de croissance actuel, il est très peu probable que l’ADA franchisse la barre des 2 $ dans un proche avenir.

Un autre “été DeFi” possible est l’une des principales raisons qui pourraient stimuler la croissance. Si nous utilisons l’été 2020 DeFi comme indicateur pour cette année, les marchés DeFi atteindront probablement de nouveaux sommets en 2021. En fait, les gains sur un an pour ADA sont actuellement de 3 490,8%.

Selon les données de DappRadar, la valeur totale enfermée dans des protocoles financiers décentralisés a atteint son niveau record de 70,43 milliards de dollars le 16 avril. Depuis le début de cette année, la TVL a presque quadruplé, au moment d’écrire ces lignes. Le TVL est passé de 30,74 milliards de dollars le 20 janvier à 64,47 milliards de dollars le 19 avril.

Cette période a marqué une immense croissance pour ce sous-secteur du marché de la crypto-monnaie. À ce sujet, Jensen a ajouté: “Il ne fait aucun doute que les étapes finales de la phase Goguen à Cardano introduiront un certain nombre de tendances existantes dans DeFi sur le réseau, telles que les teneurs de marché automatisés et le marché des prêts.”

Cependant, la plupart des protocoles DeFi qui existent actuellement sont basés sur la blockchain Ethereum. Ethereum a également intégré les équipes de développement pour les principaux protocoles DeFi tels que Uniswap, Yearn.finance et autres. Bien que même Cardano reste optimiste quant à sa portée sur les marchés DeFi, le représentant de la fondation a déclaré: «Nous sommes convaincus qu’au fur et à mesure que nos composants deviendront disponibles, nous verrons une multitude de solutions DeFi et en fait toutes sortes de DApp construits. et migré vers la blockchain Cardano. “

Connexes: Le La vie au-delà d’Ethereum: ce que les blockchains de la couche un apportent à DeFi

Avec ses cas d’utilisation et la mise à jour entrante d’Alonzo apportant des fonctionnalités de contrat intelligent, Cardano est bien placé pour devenir une plate-forme alternative de DeFi à Ethereum. L’adoption entre les applications décentralisées et les protocoles DeFi affectera également le prix de l’ADA.

En plus d’étendre sa présence sur les marchés DeFi, Cardano s’efforce d’améliorer l’adoption de la blockchain sur des marchés tels que l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Asie du Sud-Est. La plate-forme a l’intention d’offrir des capacités de blockchain à un certain nombre de cas d’utilisation différents, tels que la logistique, l’approvisionnement, l’agriculture et le commerce. Cardano travaille avec Emurgo, une société de conseil sur les marchés émergents, pour atteindre cet objectif. Ici, Jensen a déclaré:

“S’ils réussissent à convaincre les leaders en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est d’utiliser la blockchain Cardano, les critères passeront des applications DeFi basées sur Ethereum aux applications de commerce et de traitement commerciaux mondiaux.”

Cardano a déjà des cas d’utilisation dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement. La solution Cardano-Scantrust permet aux entreprises d’utiliser diverses fonctions de la blockchain pour les aider dans plusieurs aspects de leur entreprise. En plus d’aider les solutions commerciales, la blockchain Cardano est adoptée par de nouveaux domaines.

Récemment, le premier stablecoin basé sur Cardano, AgeUSD, a été annoncé.Il s’agit d’un protocole algorithmique stablecoin développé sur la blockchain Ergo en collaboration avec Emurgo et Input-Output Global. Ce stablecoin sera disponible sur Cardano avec la mise à jour du contrat intelligent Alonzo.

Avec la flambée des frais de gaz d’Ethereum, le récit du «tueur d’Ethereum» est présent sur le marché de la crypto-monnaie depuis presque depuis qu’Ethereum a attiré l’attention. Il y a eu peu de développement à ce sujet car Ethereum reste le roi de l’écosystème DeFi. Cependant, Cardano adopte une approche très positive de tout ce récit et son représentant déclare: