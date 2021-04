La prochaine mise à jour Chrome 91 de Google apportera enfin des contrôles de formulaire réorganisés à Android

Plus tôt ce mois-ci, Google a publié Chrome 90 sur le canal stable avec une sécurité améliorée, la prise en charge de l’encodeur AV1 et quelques autres améliorations. Comme l’ont remarqué les développeurs XDA, Google a maintenant détaillé certaines des nouvelles fonctionnalités et modifications clés qui seront déployées avec la prochaine grande mise à jour de Chrome dans un article sur le blog Chromium.

Avec Chrome 91, les applications de bureau auront enfin un accès en lecture seule au presse-papiers. Cela permettra aux utilisateurs d’utiliser les raccourcis clavier du presse-papiers tels que Ctrl + C et Ctrl + V pour joindre des fichiers à un e-mail. Si Chrome 91 beta est installé sur votre bureau, vous pouvez essayer la fonctionnalité dès maintenant en accédant à chrome: // flags et en activant l’indicateur “Noms de fichiers du Presse-papiers”.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La prochaine version stable de Chrome apportera également des contrôles de formulaire actualisés aux meilleurs téléphones et tablettes Android. Les contrôles de formulaire mis à jour offriront une meilleure accessibilité et une meilleure prise en charge tactile, ainsi qu’une meilleure prise en charge du mode sombre. Google permet également aux développeurs Web d’essayer de nouvelles fonctionnalités plus facilement avec Origin Trials. Google affirme que les essais d’origine permettront aux développeurs de “donner des commentaires sur la convivialité, l’aspect pratique et l’efficacité à la communauté des normes Web”.

Parmi les autres points forts, citons une nouvelle interface GravitySensor, un nom de fichier et un emplacement suggérés pour l’API d’accès au système de fichiers et la prise en charge d’iframe inter-origine pour l’API WebOTP. Selon la page d’état de la plate-forme Chrome de Google, Chrome 91 devrait atteindre le canal stable le 25 mai.

Jouez au magasin

Ce sont les meilleures applications pour votre appareil Android – période

Il peut être difficile de trouver la «bonne» application lorsque vous surfez sur le Play Store simplement en raison du grand nombre d’options disponibles. Quel que soit le type d’application que vous recherchez, il existe une application qui peut vous faciliter la vie.