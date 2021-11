La prochaine mise à jour de Battlegrounds Mobile India apportera des personnages, du contenu et plus encore sur le thème des Arcanes

Les monstres arcanes de la League of Legends entreront également dans l’île fictive d’Erangel.

Battlegrounds Mobile India s’associe au développeur et éditeur de jeux Riot Games pour proposer du contenu exclusif dans le jeu avec des personnages, des lieux et des objets inspirés de la série Arcane. Le jeu modifié sera disponible avec une mise à jour mi-novembre.

Arcane est basé sur l’univers de League of Legends et suit l’origine des deux champions de League existants qui ont fait leurs débuts sur Netflix et la vidéo chinoise de Krafton ce mois-ci.

Les personnages, les modes de jeu, les objets et les emplacements d’Arcane seront inclus avec de nouveaux éléments de gameplay dans la version 1.7 de Battlegrounds Mobile India. Cela inclura un nouveau mode thématique appelé Mirror World qui emmènera les joueurs sur Mirror Island. Cela vous permettra de remplacer votre personnage existant par l’un des Arcanes, comme Vi, Jayce, Jiynx ou Caitlyn.

Il y aura un autre contenu dans le jeu, y compris du cristal hexagonal utilisé pour échanger des fournitures. Les monstres arcanes de la League of Legends entreront également dans l'île fictive d'Erangel.

Une autre fonction de ferroutage sera incluse dans la mise à jour de novembre où les joueurs peuvent transporter leurs coéquipiers et ennemis KO. Les joueurs connaîtront également la notification de numéro de survivant pour afficher le nombre de survivants dans chaque zone de joueur. Un effet de grade de fumée sera ajouté lors du lancement d’une grenade.

Un indicateur de grenade, un bouton de saut en tant que bouton de montée et un niveau difficile dans le réglage de l’IA seront également ajoutés.

Pendant ce temps, un teaser récent a montré que le PUBG Mobile original a également reçu une mise à jour de la version 1.7 avec un contenu spécifique à Arcane.

