La prochaine mise à jour de l’histoire de GTA Online met en vedette Dr. Dre et Franklin de GTA 5

Une nouvelle aventure avec Dr. Dre arrive GTA en ligne la semaine prochaine, et ça s’appelle Le Contrat.

La mise à jour mettra en vedette le célèbre arnaqueur Franklin de GTA 5, qui a lancé une entreprise, F. Clinton and Partner, qui est une nouvelle « agence de solutions de célébrités » qui aide « l’élite Vinewood » à résoudre les problèmes. «

Dans le nouveau scénario, Franklin recherche à la fois un partenaire et un « client important et de premier plan », et vous pouvez être ce partenaire.

Ailleurs dans la ville, DJ Pooh a contacté Franklin au sujet d’un client potentiel, le Dr Dre. Il s’avère que le téléphone de Dre a disparu et s’est retrouvé entre de mauvaises mains. Il tient à le récupérer car il contient certains de ses inédits.

C’est à vous, Franklin, le hacker Imani, Chop the Dog et votre équipe d’aider à sécuriser les traces de Dre pendant que vous parcourez les rues du vieux quartier de Franklin, assistez à des fêtes, visitez des manoirs et vous aventurez dans les bureaux du FIB.

Plus d’informations sur le nouveau contenu seront fournies avant la sortie de The Contract le 15 décembre.

Ces informations comprendront des détails sur une nouvelle station de radio éclectique, des mises à jour des stations de radio existantes, y compris une tonne de morceaux exclusifs nouveaux et inédits de Dr. Dre, ainsi que des opportunités supplémentaires pour le travail d’agence, notamment des succès de choix, de nouvelles armes, véhicules et bien plus encore.