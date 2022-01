La prochaine mise à jour de Quest 2 pourrait enfin faire du poinçonnage des téléviseurs une chose du passé

Une mise à jour pour Quest 2 qui permet aux joueurs de cartographier leurs maisons en VR pourrait être à l’horizon. Plus tôt cette semaine, Bastian a publié un fil de discussion sur Twitter détaillant la mise à jour, avec des vidéos et des captures d’écran. La mise à jour inclut les premières versions des fonctionnalités sociales basées sur Oculus et Metaverse qui permettent aux utilisateurs de Quest 2 de regarder des vidéos et de jouer à des jeux avec d’autres utilisateurs dans un espace virtuel.

Mise à jour de la configuration de la salle :

– Vous pouvez maintenant définir une pièce avec murs et plafond (NE PAS UTILISER EN STUDIO ENVOIREMENT)

« adb shell am start -a android.intent.action.MAIN -d systemux://guardian/room-capture com.oculus.vrshell/.MainActivity » 3/4 pic.twitter.com/XrADff1oDY — Bastian 😀 🦈 (@Basti564) 7 janvier 2022

L’un des nouveaux changements les plus importants inclus dans la mise à jour permet aux joueurs de définir toute leur pièce comme espace de jeu. Cela permet également aux joueurs de cartographier leurs pièces, y compris les meubles, les murs et le plafond, en VR. Meta a présenté cette fonctionnalité dans le passé dans le cadre de ses efforts continus pour s’établir ainsi qu’Oculus en tant que pilier central du Metaverse. Regardez la vidéo Twitter ci-dessus pour la voir en action.

Pour accéder à cette démo, vous devez avoir choisi la chaîne de test publique. Si c’est le cas, ouvrez SideQuest et sélectionnez le « Exécuter l’icône ADB en haut à droite » et entrez la commande « adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d systemux://co-presence-nux com.oculus.vrshell/.MainActivity » pour lancer la démo. Il ne vous permet pas encore d’inviter des utilisateurs dans votre nouveau salon VR car la fonctionnalité n’est pas largement disponible, mais il inclut un didacticiel sur le fonctionnement des fêtes.

