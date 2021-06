La prochaine mise à jour de Windows 10 sera particulièrement axée sur le design et les icônes | La technologie

Alors que la prochaine grosse mise à jour de Windows 10 arrive, la première chose sera un changement dans l’aspect visuel, notamment avec les icônes.

Presque vous pouvez faire un tour à travers l’histoire de Windows en observant comment sa conception a changé. Il ne s’agit pas seulement de modifications majeures dans le menu Démarrer, en analysant l’évolution des icônes et des couleurs, il est possible de faire une chronologie du système d’exploitation. Cela sera affecté par la prochaine mise à jour.

Comme indiqué dans TechRadar, il y aura un révision complète des icônes Windows et plus tard, un mode sombre entièrement fonctionnel sera utilisé. Mais la première étape se concentrera sur l’un des panneaux les plus utiles pour les utilisateurs, celui des Paramètres.

La mise à jour arrivera dans les prochains mois, peut-être à l’automne, et cherchera une approche différente de la conception qui adoptera également un nouveau langage de Microsoft qui servira à renouveler complètement son utilisation.

Si vous possédez un PC, il est fort probable que vous l’utilisiez à un moment donné pour lire des fichiers audio ou vidéo. Ce sont les meilleurs joueurs que vous pouvez installer en 2021.

Le design cherchera une organisation différente avec laquelle il essaiera de tout est encore plus intuitif pour tout utilisateurindépendamment de l’âge ou des compétences informatiques, mais auront également des icônes qui servent à se démarquer avant tout les outils les plus utilisés dans la fenêtre Paramètres.

Mises à jour et sécurité, Personnalisation, Bluetooth et autres les options particulièrement fréquentées seront les plus accessible dans les paramètres et ils seront également mis en évidence dans un menu sur le côté gauche de l’écran.

De plus, d’autres fonctions qui jusqu’à présent étaient gardées plus cachées ou compliquées à configurer, comme celles visant à personnaliser un clavier tactile, sa couleur, la taille des boutons ou à proposer des bureaux virtuels en parallèle pour différents moniteurs.

Comme on le voit, toutes les évolutions que nous avons évoquées sont orientées vers l’aspect visuel de Windows 10 et facilitant l’accès aux fonctions. Il est clair qu’il y aura beaucoup plus de nouvelles, mais nous savons bien après avoir suivi la tournée Windows que les informations sur les mises à jour arrivent généralement très progressivement.