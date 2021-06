La prochaine mise à jour d’Oculus Quest permettra des aires de jeux encore plus grandes

in

L’Oculus Guardian semble bénéficier d’une mise à niveau importante avec la mise à jour d’Oculus Quest v30, comme l’a noté UploadVR. L’Oculus Quest sera bientôt capable de créer ces limites virtuelles Guardian jusqu’à 15 mètres de long ; c’est 49 pieds de long pour les Américains comme moi qui ne sont pas habitués à la taille métrique. Nous confirmons le calcul avec Facebook mais, si les mesures sont dans la même proportion, cela signifie que la nouvelle taille diagonale maximale de l’Oculus Guardian serait de 11,25 mètres ou près de 37 pieds. Il s’agit d’une mise à niveau substantielle par rapport à la taille diagonale maximale actuelle, qui se situe à 7,5 mètres ou 24,6 pieds.

Oculus a mis à jour le Guardian à cette époque l’année dernière pour pouvoir détecter des objets dans l’espace de jeu, avertissant les joueurs avant qu’ils ne rencontrent physiquement quelque chose. Maintenant, bien sûr, vous vous demandez peut-être qui a une diagonale de 37 pieds pour jouer à la réalité virtuelle ? Je ne le fais certainement pas, et je suppose que la plupart des gens ne le font pas non plus, mais cette mise à niveau de taille vise probablement à prendre en charge quelques expériences de jeu spécifiques qui ne sont pas actuellement largement disponibles – ou disponibles du tout en raison des limitations de la plate-forme.

Attention ! L’échelle Arena 10m x 10m arrive sur Quest en 2021 ⚠ Je suis *très* ravi d’annoncer que je travaille avec @i_illusions pour amener Space Pirate Arena à Quest cette année!#SPTDX pic.twitter.com/WVdDtxhBnU – Patrick Hackett (@phacktweets) 3 juin 2021

Les titres à venir comme Space Pirate Arena sont conçus pour permettre des expériences multijoueurs locales uniques en tirant pleinement parti des grandes aires de jeu. Si vous avez un grand garage ou, mieux encore, si vous avez accès à un entrepôt, vous allez vous régaler lorsque Space Pirate Arena sera lancé plus tard cette année. Space Pirate Arena crée une zone de jeu générée de manière procédurale qui s’intègre parfaitement dans votre espace de jeu Oculus Guardian, permettant aux joueurs de se déplacer librement dans l’arène virtuelle, de se mettre à couvert derrière des obstacles virtuels et de sortir les autres joueurs avec un large éventail d’armes. Space Pirate Arena prend actuellement en charge des espaces de 10 mx 10 m, mais pourrait très bien profiter de l’espace de jeu 50% plus grand.

Plus loin, il est possible que Facebook essaie de courtiser les arcades et les développeurs VR. Bien qu’il soit peu probable que Far Cry VR soit porté sur l’Oculus Quest, cela est certainement de bon augure pour des expériences sans fil sur mesure dans de grands espaces de jeu. Cependant, Facebook devra probablement introduire des API appropriées prenant en charge le positionnement local avant que cela ne se produise. Qui sait, peut-être que certains des meilleurs jeux Quest verront de nouveaux avantages à ces mises à jour de l’espace de jeu.

