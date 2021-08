La prochaine mise à jour du contrat intelligent de Cardano changera-t-elle la donne ? Faut-il investir ?

Le 30 juillet, le fondateur de Cardano ADA / USD, Charles Hoskinson, a informé la communauté des prochaines mises à jour de la blockchain Cardano. Sur le stream, il a parlé des exigences nécessaires pour le fork mis à jour et a mentionné que beaucoup de travail serait nécessaire. La bonne assurance que nous avons vue de cela est le fait que Hoskinson a mentionné que l’équipe est au programme et que les choses avancent.

La prochaine mise à jour du contrat intelligent comme catalyseur de croissance

Le directeur pseudonyme du Coin Bureau, qui s’est fait appeler “Guy” récemment le 5 août, a mentionné qu’il espère que les prochaines semaines seront excitantes pour Cardano. La mise à niveau de la fonctionnalité de contrat intelligent pourrait être l’un des développements les plus importants de l’industrie.

Il prédit que ADA a le potentiel d’atteindre 4 à 5 $ d’ici la fin de l’année et que ce n’est que le début pour ADA. Pour voir si ADA est un investissement rentable maintenant, nous allons passer en revue une analyse des prix.

Faut-il investir dans Cardano (ADA) ?

Le 6 août, Cardano (ADA) valait 1,37 $.

À titre de comparaison, il a atteint son plus haut historique de 2,45 $ le 16 mai. Cela signifie qu’au cours de la période de mai à août, sa valeur a chuté de 44%.

Cependant, pour avoir une meilleure perspective sur ses performances les plus récentes, nous passerons en revue ses performances en juillet.

L’un de ses points les plus élevés a eu lieu le 4 juillet, où il valait 1,46 $, et le point le plus bas a été le 20 juillet, où il est tombé à 1,02 $. Ainsi, par rapport à sa valeur la plus élevée en juillet, il n’a chuté que de 6 % et est en hausse de 34 % par rapport à son point le plus bas pour l’ensemble du mois. Selon les données d’IntoTheBlock, Cardano (ADA) a enregistré 12,74 milliards USD de transactions supérieures à 100 000 USD au cours des 7 derniers jours. Cela indique qu’il y a un niveau élevé d’activité sur la blockchain et qu’il y a une demande pour le jeton.

À mesure que cette demande augmente et que la mise à jour commence à être déployée, nous pouvons voir le prix de l’ADA augmenter à mesure que de plus en plus de personnes s’intéressent aux contrats intelligents et que de nombreux investisseurs achètent le jeton. Cela étant, à son prix actuel de 1,37 $, il s’agit d’un investissement rentable car il devrait atteindre 2 $ lorsque la mise à niveau sera déployée, et a même un réel potentiel pour atteindre 4 $ d’ici la fin. fin d’année selon les experts.

