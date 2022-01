La prochaine mise à niveau de l’Apple Watch devrait être une batterie améliorée

Il y avait une énorme attente pour l’Apple Watch Series 7 l’année dernière. Des rumeurs suggéraient qu’Apple travaillait sur un nouveau design plat et des fonctionnalités telles que la surveillance de la pression artérielle. Bien que rien de tout cela ne se soit produit (et ne le sera probablement pas pour la prochaine Apple Watch), Apple devrait travailler sur quelque chose qui compte pour tous les utilisateurs : améliorer la durée de vie de la batterie.

Malgré toutes les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 est une mise à niveau mineure de l’Apple Watch Series 6. Mis à part un écran plus grand avec des bords plus fins, il n’y a rien de nouveau dans les modèles de la série 7, à l’exception d’un clavier à l’écran. Et si vous avez de grandes attentes pour Apple Watch Series 8, tout porte à croire qu’il ne s’agira pas non plus d’une énorme mise à niveau.

Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté que les utilisateurs ne devraient pas s’attendre de si tôt à de nouveaux capteurs de santé dans l’Apple Watch, car cela peut prendre des années à l’entreprise pour développer de nouvelles technologies connexes. Gurman a également mentionné qu’un capteur de température corporelle était sur la feuille de route pour l’Apple Watch de cette année, mais que les plans à ce sujet ont » ralenti récemment « .

Pour certains utilisateurs, en particulier ceux qui mettent à niveau leurs appareils chaque année, les derniers modèles d’Apple Watch peuvent sembler ennuyeux. Le fait est que la plupart des utilisateurs ne mettent pas à niveau leur Apple Watch chaque année (même pas tous les deux ans dans certains cas), donc même les plus petites mises à niveau sembleront importantes pour certaines personnes.

Mais si nous n’obtenons pas un nouveau design ou de nouveaux capteurs de santé, il y a une chose que je veux vraiment voir Apple améliorer sa smartwatch, et c’est la durée de vie de la batterie.

La batterie est un problème pour certains utilisateurs d’Apple Watch

Depuis la toute première Apple Watch, la société a promis une autonomie de 18 heures. Bien que cela garantisse que l’appareil peut rester allumé toute la journée, il est peu probable que la batterie dure plus longtemps que cela – et c’est mauvais compte tenu de ce qu’est devenue l’Apple Watch.

L’Apple Watch a maintenant un cellulaire, elle appelle automatiquement les services d’urgence si nécessaire, elle vous permet de taper dessus et vous pouvez même suivre votre sommeil avec. Mais si vous faites tout cela, vous devrez probablement le recharger plus d’une fois par jour.

J’ai la dernière Apple Watch Series 7 avec connexion cellulaire, et elle arrive généralement à la fin de la journée avec moins de 40 % de batterie. Si je surveille mon sommeil avec, il aura moins de 30% de batterie le matin, je devrais donc le recharger avant de m’endormir ou juste après mon réveil.

La série 7 prend en charge la charge rapide et c’est bien, mais avoir une batterie plus grosse pour que vous n’ayez pas à vous en soucier serait encore mieux. Puisque nous restons davantage à la maison, ce n’est peut-être pas un problème maintenant, mais ça le sera finalement.

Comme Apple le dit lui-même, vous pouvez difficilement utiliser une Apple Watch pendant plus de 4 heures avec uniquement la connectivité LTE sans votre iPhone à proximité. Et lorsque vous combinez cela avec des capteurs de santé et un GPS activés pendant une séance d’entraînement, les chiffres peuvent être encore pires. Pendant ce temps, certains concurrents de l’Apple Watch offrent déjà deux jours ou plus d’autonomie.

L’Apple Watch mérite vraiment une meilleure batterie afin que les utilisateurs puissent profiter de toutes ses fonctionnalités sans se soucier de savoir s’ils auront suffisamment de batterie pour suivre le sommeil, faire de l’exercice ou appeler quelqu’un. Si une meilleure batterie s’avère être la seule nouvelle fonctionnalité de l’Apple Watch Series 8, j’en serais plus que satisfait.

Êtes-vous satisfait de l’autonomie de la batterie de l’Apple Watch ? Faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous.

