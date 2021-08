La prochaine mission de Hitman 3 se déroule dans un spectacle de jardin meurtrier

Image : Hitman 3

Le dernier événement de Hitman 3, sorti aujourd’hui, est le Dartmoor Garden Show. N’a-t-il pas l’air serein.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une toute nouvelle carte – elle se déroule sur la scène du manoir de Dartmoor à partir du jeu de base – elle comporte des modifications assez importantes, les jardins de la maison étant remplacés par ce grand spectacle de fleurs fantaisistes qui comprend quatre jardins séparés, une scène et des grenouilles venimeuses que vous pouvez sans aucun doute utiliser pour assassiner des mecs de manière horriblement hilarante.

Si vous possédez Hitman 3, il s’agit d’un ajout permanent et gratuit au jeu, tandis que toute personne jouant à la version gratuite y aura accès jusqu’au 17 août.

C’est difficile à croire, avec le temps qui n’a plus de sens, mais Hitman 3 n’est en fait sorti que cette année. Si vous avez raté notre critique, la petite histoire est, c’est très bien. L’histoire un peu plus longue est :

L’absurdité et l’humour de Hitman 3 se démarquent nettement comme un contraste bienvenu. Alors que Hitman 3 est plus sombre que les jeux précédents, il y a encore beaucoup de caractérisations originales et de quatrièmes moments de rupture. À un niveau, un personnage a dit à un autre que le code d’une porte était une année historiquement importante, ajoutant « honte à vous » s’il devait le rechercher, ce qui m’a mis en pause dans la vraie vie à mi-portée pour mon téléphone. Dans une mission de fin de partie chargée d’action, un soldat que j’ai croisé alors que j’étais déguisé m’a demandé si je lui apporterais un soda sur le chemin du retour, ce qui était surréaliste et hilarant compte tenu du carnage absolu que j’avais laissé hors de sa vue. Alors qu’il se mélangeait en Chine, une femme debout à côté de 47 lui a demandé des conseils sur une situation personnelle, et ils ont eu une conversation adorable avant que 47 ne se remette à assassiner. La solitude de Berlin a été atténuée par un raver idiot qui m’a fait visiter le niveau, faisant des références lourdes aux «vitamines» et aux «pilules contre les allergies» jusqu’à ce que je souhaite avoir la possibilité de le gifler.

Même lorsque j’étais en terrain connu – “en sécurité” dans mon déguisement, entouré de cibles prétentieuses et crédules, armé de tous mes gadgets secrets et de mes informations – je me sentais conscient de qui 47 est réellement : seul et déplacé, avec peu d’amis et peu de contrôle sur sa vie. Quelle que soit l’humanité qu’il puisse avoir, elle est tordue dans les machinations du pouvoir et du capital dont il fait partie et contre lesquelles il se bat. « Qui serez-vous sans un compte à régler ? Lucas Gray lui pose la question au début du jeu, et c’est une question que je retourne souvent au fur et à mesure que Hitman 3 se joue. Essentiellement, il ne serait personne, mais il l’a toujours été, vraiment ; tout le reste de son identité n’est que faire semblant. Narrativement et structurellement, Hitman 3 supprime son propre imaginaire, laissant l’obscurité principale de la série exposée.