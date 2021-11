La prochaine mission spatiale de Blue Origin fera voler la fille de l’astronaute

L’équipage du prochain vol spatial suborbital de Blue Origin comprend, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche, Lane Bess, fondateur de Bess Ventures; son fils Cameron Bess ; l’investisseur Evan Dick ; le co-présentateur de Good Morning America, Michael Strahan ; Laura Shepard Churchley, la fille aînée du regretté astronaute de la NASA Alan Shepard ; et le dirigeant/philanthrope de l’industrie spatiale Dylan Taylor. (Photos via Blue Origin)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos prévoit de faire voler six voyageurs spatiaux suborbitaux le mois prochain, ce qui marquerait une première pour le vaisseau spatial New Shepard de la société. Et c’est loin d’être le seul premier.

Si la mission NS-19 se déroule comme prévu le 9 décembre, les personnes à bord comprendront la première équipe parents-enfants dans l’espace, le premier journaliste américain professionnel dans l’espace et la première fille d’un astronaute à aller dans l’espace. se.

Pour couronner le tout, la fille de l’astronaute est Laura Shepard Churchley – dont le père, Alan Shepard, a été le premier Américain dans l’espace en 1961, ce qui a inspiré le nom de New Shepard.

« C’est assez amusant pour moi de dire qu’un Shepard original volera sur le New Shepard », a déclaré Churchley, 74 ans, dans un clip vidéo publié par Blue Origin. « Je suis vraiment ravi de prendre un vol Blue Origin. Je suis très fier de l’héritage de mon père.

« Un Shepard original volera sur le New Shepard. » Laura Shepard Churchley, la fille du premier Américain dans l’espace, entreprendra son propre voyage dans l’espace à bord de #NewShepard le 9 décembre. pic.twitter.com/vQfzTKo1ze – Blue Origin (@blueorigin) 23 novembre 2021

Le journaliste est Michael Strahan, qui est co-présentateur de « Good Morning America » ​​sur ABC ainsi que l’animateur du jeu télévisé « $100.000 Pyramid », une ancienne star du football et actuelle analyste du football à la télévision.

« Blue Origin, ils m’ont approché et ils m’ont demandé si je voulais faire partie de l’équipage. Et sans hésiter, j’ai dit oui », a déclaré Strahan lors de l’émission GMA de ce matin. Strahan suivra les traces du premier journaliste dans l’espace, le Japonais Toyohiro Akiyama, qui s’est rendu à la station spatiale russe Mir en 1990.

Churchley et Strahan voleront en tant qu’invités de Blue Origin. Dans un communiqué de presse, Blue Origin a déclaré que Strahan recevrait une allocation en tant que membre d’équipage et que cette allocation serait reversée aux Boys & Girls Clubs of America.

Le parent et l’enfant sont Lane Bess, un cadre technologique de longue date qui est le fondateur d’une société de capital-risque appelée Bess Ventures, et Cameron Bess.

La jeune Bess est une créatrice de contenu sur Twitch et YouTube diplômée du DigiPen Institute of Technology de Redmond, Washington. Selon les profils LinkedIn et Facebook, Cameron Bess vit toujours à Redmond.

« Tout cela me semble encore vraiment bizarre », a déclaré Bess, qui s’identifie comme une pansexuelle et une fourrure, dans une vidéo YouTube. « J’ai l’impression qu’on m’a donné une énorme opportunité de défendre tant de choses qui me tiennent à cœur, et d’atteindre et d’inspirer les gens. Et je ne veux pas [meep] ça monte.

Les Besses ne seront pas les premiers parents et enfants à voler dans l’espace. Cette distinction appartient au regretté astronaute de la NASA Owen Garriott, qui a effectué un passage sur la station spatiale Skylab en 1973 et a effectué une mission de navette en 1983; et son fils Richard Garriott, un créateur de jeux vidéo qui a payé un billet de plusieurs millions de dollars pour se rendre à la Station spatiale internationale en 2008. Mais ils seront le premier duo parent-enfant à voler sur la même mission spatiale, bien que suborbitale plutôt qu’orbitale.

Pour compléter le sextuor, Evan Dick, qui est ingénieur, investisseur et membre directeur de Dick Holdings LLC, basé dans le New Jersey ; et Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space et fondateur d’un groupe à but non lucratif appelé Space for Humanity.

Dans un article de blog annonçant sa participation à la mission, Taylor a annoncé « un ensemble de cadeaux que je demanderais à tous les autres astronautes commerciaux de considérer ».

« J’appelle ça en acheter un, en donner un. … C’est simple, donnez à de bonnes causes ici sur Terre l’équivalent du prix du billet pour le vol spatial », a-t-il écrit. Taylor a déclaré que ses bénéficiaires choisis incluront Space for Humanity ainsi qu’AstroAccess, Edesia Nutrition, la bourse Patti Grace Smith et la bourse Brooke Owens.

Taylor, Dick et les Besses paient des tarifs non divulgués pour leur voyage dans l’espace.

Il s’agira du 19e vol New Shepard depuis 2015, dont 16 missions sans équipage.

Les six avions spatiaux passeront par la routine vécue par les deux équipages précédents de Blue Origin – le tout premier quatuor de juillet, qui comprenait Jeff Bezos et son frère Mark, ainsi que le pionnier de l’aviation Wally Funk et l’adolescent néerlandais Oliver Daemen ; et l’équipe de quatre personnes d’octobre, qui comprenait l’acteur de 90 ans de Star Trek, William Shatner.

L’équipage du NS-19 se rendra au complexe de lancement de Blue Origin à l’ouest du Texas quelques jours avant le vol du 9 décembre et embarquera à bord du vaisseau spatial New Shepard pour un voyage suborbital qui leur offrira quelques minutes d’apesanteur et un astronaute. vue d’oeil de la terre incurvée sous un ciel noir. Le voyage piloté de manière autonome devrait durer environ 10 minutes, du décollage à l’atterrissage assisté par parachute de la capsule de l’équipage.

Le booster New Shepard est conçu pour atterrir séparément sur un pad non loin de l’endroit où il sera lancé.

En plus des passagers, Blue Origin fera voler une carte postale de chaque astronaute au nom du Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de l’entreprise. Le programme « Postcards to Space » du club a envoyé des milliers de messages d’étudiants dans l’espace et de retour à New Shepard.

Blue Origin a déclaré que le décollage est prévu pour 9 h CT (7 h HP), avec une couverture de lancement en direct commençant sur BlueOrigin.com à T-moins-90 minutes.

Le vol du mois prochain clôturera probablement une année record pour les vols spatiaux habités commerciaux. En plus des missions suborbitales de Blue Origin, Virgin Galactic a envoyé son fondateur milliardaire, Richard Branson, sur un vol d’essai suborbital de son avion-fusée SpaceShipTwo Unity en juillet. Et en septembre, SpaceX a mis en orbite un équipage soutenu par un milliardaire pour la mission philanthropique Inspiration4.