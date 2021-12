La prochaine puce M3 d’Apple pourrait être en production et serait de 3 nm | La technologie

La société TSMC créerait un processeur de 3 nanomètres qui serait la base des prochains appareils Apple.

Nous savons depuis longtemps que TSMC essayait de fabriquer des processeurs 3 nm. Ils ont obtenu la licence en 2018 et apparemment ils l’ont déjà obtenue.

Selon les rumeurs, la production de ces puces débuterait fin 2022. Cette date est très importante pour Apple car il travaille de moins en moins avec Intel et a signé des contrats avec TSMC, donc ce serait en train de préparer quelque chose.

La marque à la pomme devrait présenter ses processeurs M3 et A17 en 2023 et tout indique que TSMC serait l’entreprise chargée de le faire. La puce A14, qui fait partie de la série iPhone 12, a été fabriquée par eux et leur relation avec Apple n’a fait que s’améliorer.

Les M3 et A17 seront utilisés sur Mac et iPhone. Ils devraient avoir jusqu’à quatre tableaux, ce qui leur donnerait 40 cœurs sur votre CPU.

C’est un saut important. Actuellement le M1 Pro a 10 cœurs, avec lequel on peut imaginer que ses capacités seraient grandement améliorées. Ils peuvent empêcher les batteries des produits Apple de se décharger si rapidement.

La concurrence va être rude

Bien que TSMC et NVIDIA aient assuré que la pénurie de puces durerait jusqu’en 2023, la société taïwanaise semble avoir réussi à lancer ce projet.

Après qu’Apple ait cessé de travailler si dur avec Intel, Augmentation de la production de TSMC, à commencer par le M1 qu’ils ont réalisé presque entièrement.

Apple vient de présenter son premier processeur propre pour ordinateurs Mac, il s’appelle M1, et il a pour objectif de révolutionner les Mac, nous allons vous dévoiler tous ses secrets.

Ils ne sont pas les seuls à avoir confié ces tâches de production à l’entreprise. Qualcomm et AMD fonctionnent tous deux avec TSMC pour certains produits, mais Samsung a des conversations avec ces entreprises en même temps.

Les sociétés qui travaillent avec TSMC le font avec la société coréenne car elles travailleraient également sur des puces 3 nm. La tension commerciale monte en Asie et on ne peut que voir comment se termine le feuilleton.