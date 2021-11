La prochaine puce supérieure de Qualcomm pourrait être le Snapdragon 8 gen 1 et ce seraient ses spécifications | La technologie

Bien que tout indiquait que le nouveau processeur Qualcomm s’appelait Snapdragon 898, les nouvelles informations indiquent un changement clé dans la nomenclature du SoC américain.

On lit depuis des mois que les prochains téléphones haut de gamme embarqueraient le très attendu Snapdragon 898, une puce qui devait faire face à l’A15 Bionic d’Apple comme le nouvel Exynos 2200 de Samsung et AMD.

Et tout d’un coup, ce que nous découvrons, c’est que nous nous sommes trompés avec le nom de ceci tout au long, depuis que Snapdragon 898 pourrait être renommé Snapdragon 8 Gen 1. C’est-à-dire le Snapdragon de la série 8 et de la première génération.

La raison de ce changement, selon diverses sources, est due au fait que Snapdragon 898 sonne et ressemble trop au Snapdragon 888 actuel, Qu’est-ce qui est vrai.

Ce n’est pas une blague. Qualcomm semble vraiment nommer Snapdragon 898 « Snapdragon 8 gen1 » – Univers de glace (@UniverseIce) 15 novembre 2021

Quant à la partie technique, Qualcomm devrait apporter des améliorations majeures au circuit intégré. Un leaker réputé a déclaré sur Twitter (@UniverseIce) il y a quelques jours que la puce qui n’a pas encore été annoncée présentera des graphismes améliorés, une intelligence artificielle et un traitement d’image.

L’initié a déclaré que la seule préoccupation de Qualcomm pour le moment était la chaleur générée par le processeur, qui utilisera un paramètre de amas triple de la manière suivante:

Un noyau Kryo 780, probablement basé sur le Cortex-X2, fonctionnant à un Vitesse d’horloge de 3,09 GHz. Trois cœurs Kryo 780, probablement basé sur le Cortex-A710, fonctionnant à une vitesse d’horloge de 2,4 GHz. Quad core Kryo 780, probablement basé sur le Cortex-A510, fonctionnant à un Vitesse d’horloge de 1,8 GHz.

Quant à la lithographie de ceux-ci, les noyaux Kryo 780 ont été construits avec le nouvelle architecture ARM et aurait dû être construit sur le processus 4 nm de Samsung.

La lutte pour obtenir le processeur mobile le plus puissant de 2022 bat son plein, avec des fuites à la fois de Samsung et de ses Exynos et de Qualcomm et de son Snapdragon 8 Gen 1, nous vivons donc une époque que nous pensions ne pas revenir.