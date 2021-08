La prochaine révélation de Battlefield 2042 est… un court métrage

Par Sherif Saed

2 août 2021 16h50 GMT

DICE ne semble pas encore prêt à montrer plus de gameplay de Battlefield 2042.

Champ de bataille 2042 news a suivi une cadence assez régulière jusqu’à présent. Tout a commencé avec la révélation appropriée en juin (et une tonne d’informations), suivie d’un premier aperçu du gameplay une semaine plus tard. Battlefield Portal, la deuxième expérience majeure du jeu, a été révélé quelques semaines plus tard, poursuivant sur sa lancée.

Regarder sur YouTube

Beaucoup de ceux qui sont ravis de voir plus de jeu espéraient que la prochaine révélation se concentrerait sur certains aspects du gameplay. Et plus important encore, montrez-en plus que nous n’en avions vu jusqu’à présent. Le prochain grand moment de Battlefield 2042 cet été, cependant, ne semble pas avoir tout cela.

DICE a sorti aujourd’hui un teaser pour un court métrage dans l’univers sur le monde fictif du jeu. Surnommé Exodus, le court métrage se concentre particulièrement sur les No-Pats (Non-Patriated) qui constituent l’intégralité de la force de combat dans le monde de 2042, prêtant allégeance temporaire aux États-Unis ou à la Russie pour réclamer un siège à la table une fois le dernier coup de feu a été tiré.

Exodus ne sera pas présenté avant le jeudi 12 août (8h PT, 11h HE, 16h UK), mais d’ici là, DICE partagera un aperçu des emplacements de Battlefield 2042 “à travers les yeux du journaliste intégré Kayvan Bechir” à partir de demain. Tout cela semble faire partie d’un effort pour construire le monde du jeu, alors ne vous attendez pas à un gameplay sur ces cartes ou quoi que ce soit.

Néanmoins, ce n’est pas ce que beaucoup d’entre nous espéraient voir, d’autant plus que la plupart des autres jeux Battlefield auraient publié des heures de jeu au même moment dans leur calendrier de pré-sortie. Cela dit, la gamescom est à l’horizon, nous pourrions donc finir par trouver quelque chose à mâcher là-bas.

Battlefield 2042 sortira le 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.

