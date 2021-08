La prochaine saison 5 de Call Of Duty pourrait bouleverser la méta des avantages de Warzone

La saison 5 de Call of Duty arrive le 12 août, et les informations de la feuille de route d’aujourd’hui révèlent que la mise à jour de Warzone pourrait enfin bouleverser la méta des avantages. La nouvelle saison devrait apporter de nouveaux points d’intérêt à Verdansk, un événement en jeu Red Door et de tout nouveaux avantages exclusifs à Warzone.

Actuellement, Warzone n’utilise que la sélection d’avantages de Modern Warfare, malgré l’intégration de la guerre froide de cette année. La liste actuelle des avantages de Warzone est dominée par quelques privilégiés : EOD, Ghost, Overkill et Amped. Cependant, la saison 5 devrait introduire Combat Scout et Tempered, ce qui pourrait rendre les décisions d’avantage d’un joueur un peu plus difficiles.

Avec Combat Scout, les joueurs recevront une rafale d’informations sur le terrain, car endommager un ennemi met brièvement en évidence cet adversaire en orange vif et les ping automatiquement. Le libellé d’Activision suggère que cette surbrillance orange ne sera visible que par le joueur qui a activé le ping, car la description suggère que l’avantage est plus fort si le joueur peut “communiquer efficacement avec ses coéquipiers”. Quoi qu’il en soit, il serait vraiment utile de voir le positionnement en surbrillance du joueur que vous venez de pimenter mais que vous n’avez pas pu tuer.

Le deuxième nouvel avantage sera Trempé, qui fournit des plaques de blindage plus renforcées. Seulement deux de ces plaques plus lourdes sont nécessaires pour qu’un joueur soit “complètement blindé” par rapport aux trois standards. Cela signifie que Tempered permet à chaque plaque d’absorber 75 points de dégâts au lieu des 50 standards, mais un joueur ne pourra porter que deux plaques au lieu de trois. Donc, en gros, vous obtenez la même quantité d’armure, mais vous avez une plaque de moins à craindre.

Re-plaquer après une fusillade est évidemment quelque chose qui vous rend vulnérable, mais vous pouvez vous préparer assez rapidement pour que je ne sois pas sûr que ce compromis vaudra le sacrifice, car Activision a mentionné que cet avantage viendra au sacrifice de la seconde emplacement d’avantage, qui est l’emplacement d’avantage convoité Ghost/Overkill. Les joueurs utilisent soit Ghost pour rester hors du radar, soit Overkill pour porter une deuxième arme principale, et je pense que les avantages de ces deux éléments l’emportent sur l’utilité du prochain avantage Tempered.

Activision n’a pas mentionné quel emplacement d’avantage sera utilisé par Combat Scout, et je doute fortement qu’ils introduisent deux avantages et les empilent tous les deux dans le deuxième emplacement d’avantage. Combat Scout pourrait faire le plus de vagues ici, mais il sera intéressant de voir où cet avantage est placé. Les informations qu’il fournit pourraient être plus bénéfiques pour les joueurs que les sélections de premier avantage Double Time ou EOD actuellement utilisées, mais je ne sais pas combien de joueurs sacrifieraient leur troisième emplacement d’avantage. Actuellement, Amped est le choix le plus utilisé et le plus judicieux pour le troisième emplacement d’avantage, car il permet un échange d’armes plus rapide et une vitesse de rechargement du lance-roquettes. C’est une différence très notable dans le temps d’échange d’armes si vous n’utilisez pas cet avantage.

Étonnamment, les informations de la saison 5 n’ont pas mentionné les modifications apportées à l’avantage High Alert. Raven Software avait précédemment annoncé que ces deux nouveaux avantages exclusifs à Warzone arriveraient, mais a également annoncé que High Alert serait mis à jour pour contrer la mise à niveau du champ Dead Silent. Peut-être que cela arrivera encore plus tard dans la saison.

Il sera intéressant de voir à quel point ces nouveaux ajouts affecteront la méta des avantages avec l’arrivée de la saison 5. Et nous mettrons à jour notre meilleur guide des avantages, si l’un de ces nouveaux ajouts détrône les champions actuels des avantages de Warzone.

