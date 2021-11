La prochaine saison de Ninjala est sur le thème des animaux et un anime arrive

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

GungHo Online Entertainment a publié son dernier journal des développeurs pour Ninjala, levant le voile sur une toute nouvelle saison et un régal supplémentaire pour les fans.

La huitième saison du jeu se déroulera du 2 décembre au 9 mars et introduit un nouveau mode, des tournois, des objets et plus encore. Les développeurs discutent de tout ce que vous devez savoir dans la vidéo ci-dessus, mais voici un aperçu pratique :

– Match de gazon : un mode de jeu Bataille en équipe à 4 contre 4 qui oppose des équipes de joueurs les unes contre les autres pour contrôler différentes parties de la carte. L’équipe avec le plus de territoire à la fin gagne. – Visites de la WNA : tournois en ligne mensuels qui débuteront avec le Coupe Hattori Hanzo le 25 décembre. Les joueurs n’auront que six heures pour concourir pour une première place – plus votre rang est élevé, plus vous gagnez de Jala. Tous les participants recevront 10 pièces Gumball Machine. – Nouveaux objets dans la boutique Shinobi

– 2 armes à gomme : Tapis Ninja et Perceuse à oiseaux –4 cartes Shinobi :

– Lien de fer : Un Gum Bind résistant au fer qui empêche les adversaires de se faire exploser

une façon.

– Récupération de vie : Attaquez un adversaire pris dans un lien de fer pour restaurer la vie.

– Temps de recharge réduit : Battez un adversaire dans un Iron Bind pour restaurer le temps de recharge de Gum Shoot.

– Explosion: Battez un adversaire pris dans un lien de fer et vous vous entourerez de dégâts explosifs aux gencives.

En plus de cela, GOE a également révélé qu’une toute nouvelle série animée Ninjala est en préparation. Diffusé en janvier 2022, ce nouvel anime serait « plus impliqué » dans la série de dessins animés YouTube que vous connaissez peut-être déjà et « plongera plus profondément dans le monde coloré du jeu ».

L’art clé de la saison 8 de Ninjala.

Pour terminer, rappelez-vous que la campagne Cyber ​​Monday 2021 de Nintendo se déroule du 17 novembre au 1er décembre, offrant aux joueurs des remises sur des articles, un bonus de connexion Jala et des tenues exclusives dans la boutique Shinobi et Gum Gacha.