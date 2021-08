La prochaine saison des vraies femmes au foyer de New York pourrait ramener des visages familiers

Nous avons prédit que Bravo tenterait de ramener Tinsley Mortimer dans le giron de Real Housewives of New York à un moment donné. Avec ses fiançailles avec Scott Kluth qui s’effondrent cette année et Dorinda Medley ne faisant plus partie de la série, son retour est tout à fait logique. Bien que cela puisse être un peu difficile à accomplir, étant donné que son amie Leah McSweeney (qu’elle a en fait amenée dans la série) l’a éclipsée en termes de drame et de scénario. La source affirme cependant de manière choquante que McSweeney et Sonja Morgan sont celles qui sont sur le billot si des dames nouvelles ou de retour sont amenées.