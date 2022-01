La prochaine saison du patrimoine de Pokemon Go se concentre sur les Pokémon de type rock et acier

Mountains of Power est la deuxième partie de l’événement Seasons of Heritage dans Pokémon Go, et il démarre le vendredi 7 janvier et se termine le jeudi 13 janvier.

Pendant ce temps, la saison de l’histoire du patrimoine se poursuit avec le chef d’équipe Spark qui pense que la porte mystérieuse rencontrée lors de la première partie nécessite l’aide de Pokémon de type Roche et Acier pour la déverrouiller.

Les Pokémon des régions de Johto et Sinnoh seront plus répandus pendant cette période, tels que Zubat, Machop, Nosepass, Barboach et Geodude. Et un Slugma brillant fera son apparition pour la première fois, donc si vous avez de la chance, vous pourrez en attraper un. Si vous êtes chanceux, vous pourriez également rencontrer un Onix brillant et un Ferroseed.

Le bonus d’événement pendant cette période est de 1/2 distance de marche pour gagner des cœurs avec votre ami.

L’événement mettra également en vedette une recherche chronométrée axée sur la capture de Pokémon, l’éclosion d’œufs et l’obtention de Buddy Candy. Si vous terminez les tâches, vous gagnerez des rencontres avec des Pokémon comme Mawile et Beldum.

Une nouvelle rotation de Pokemon apparaîtra dans les raids, et pour la première fois dans Pokemon Go, Mega Aerodactyl sera disponible dans Mega Raids.

Avec les raids, vous pouvez vous attendre à ce qu’une étoile inclue Alolan Geodude, Onix, Beldum et Bronzor. Les raids trois étoiles comprendront Ursaring, Donphan, Medicham et Absol. Les raids cinq étoiles mettront en vedette Heatran.

Spark offrira également des récompenses pour avoir atteint des jalons. Voici les récompenses :

1 000 XP total – 15 × Poke Ball 6 000 XP total – 1 module de leurre 15 000 XP total – Cranidos 25 000 XP total – 15 × Razz Berry 350 000 XP total – 25 × Poke Balls 47 500 XP total – Porygon 60 000 XP total – 20 × Great Ball 70 000 XP Total – 15 × Baies Pinap 90 000 XP Total – Shedinja 110 000 XP Total – 25x Ultra Balls 130 000 XP Total – Togetic 150 000 XP Total – 3 × Golden Razz Berry 175 000 XP Total – Goomy 200 000 XP Total – 2 500 Stardust 240 000 XP Total – 1 × Pièce d’étoile