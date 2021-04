Le 6 août 2015, Jon Stewart a animé le Daily Show sur Comedy Central pour la dernière fois. Au cours des années qui ont suivi, le comédien a fait des apparitions dans certaines émissions et a continué à produire et à diriger, mais tout projet d’organiser à nouveau son propre spectacle a échoué à plusieurs reprises. À un moment donné, Stewart avait été sollicité pour animer une émission sur HBO – le même réseau où l’ancien correspondant du Daily Show John Oliver anime Last Week Tonight – mais rien ne s’est jamais concrétisé. Maintenant, enfin, Jon Stewart semble être prêt pour son retour.

Officiellement annoncé mercredi, le comédien reviendra pour animer The Problem with Jon Stewart sur Apple TV + plus tard cet automne. Il produira également la série d’actualités, qui se concentrera sur un seul numéro par épisode – d’où son nom. Au-delà de l’actualité, il couvrira également les questions liées à son travail de plaidoyer.

En octobre, The Hollywood Reporter a révélé que la série d’une heure se déroulerait sur plusieurs saisons et qu’il y aurait également un podcast compagnon. Cela a été confirmé comme étant le cas dans le communiqué de presse, ce qui signifie que les nouvelles saisons du podcast feront leurs débuts aux côtés des nouvelles saisons de la série en streaming.

La série ne sera pas nocturne (comme The Daily Show) ou hebdomadaire (comme Last Week Tonight), mais suivra plutôt une cadence similaire à The Oprah Conversation, qui est une série d’interviews Apple TV + qui passe souvent des semaines ou des mois entre les nouveaux épisodes. Vraisemblablement, chaque fois que Jon Stewart a quelque chose à parler ou à quelqu’un à qui il veut parler d’un problème d’actualité, il filmera un épisode qui apparaîtra ensuite sur le service de streaming.

En plus de l’émission que Stewart accueillera, Apple a signé un accord global avec Stewart et sa société de production, Busboy Productions, sur un accord de premier regard pour les futurs projets qui seront produits pour Apple TV +. Apple n’a pas encore partagé de détails sur ces projets, mais nous en apprendrons peut-être plus cet automne.

