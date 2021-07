La prochaine signature de Chelsea pour défendre son titre en Ligue des champions ?

in

14/07/2021 à 18:38 CEST

Ronald Gonçalves

L’irruption de Erling haaland dans le monde du football, cela n’aurait pas pu être plus explosif. Les dernières saisons de l’attaquant norvégien du Borussia Dortmund ont été marquées par autant de buts que d’attentes, car chacune de ses apparitions a apporté de multiples démonstrations qu’au lieu de promesse, il était déjà un protagoniste consacré, même s’il était dans la fleur de sa jeunesse avec 20 ans.

Il s’agit plutôt d’une incitation pour les équipes internationales, car les plus grands de la discipline souhaitent reprendre les services de l’aurinegro. Parmi eux, le Chelsea est celui qui s’annonce pour lui offrir sa nouvelle maison au niveau du club, étant que les défenseurs actuels du Ligue des champions Ils veulent augmenter leur puissance en attaque afin d’atteindre le grand objectif de répéter le championnat.

Cependant, plus d’escouades sont derrière Haaland. Des noms comme Manchester City, Real Madrid Oui Barcelone Ils sont intéressés par la présence de la machine norvégienne dans leurs équipes respectives et, bien que son avenir n’ait pas encore été décidé, tout semble indiquer qu’il ne sera plus dans les limites du Signal Iduna Park.

QUEL SERA LE PROCHAIN ​​CLUB ERLING HAALAND ?

Sans plus tarder, voici les clubs les plus favorables à prendre pour Haaland selon les quotas :

Chelsea: 2,75 euros.Manchester City: 4 euros.Real Madrid: 6€.Barcelone: 9€.Manchester United: 10€.